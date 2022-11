Sinh tố xanh giúp giảm béo bụng hiệu quả

Theo Eat This Not That, sinh tố đã trở thành một món ăn chính của nhiều người. Chúng hoạt động như một bữa sáng bổ dưỡng, bữa ăn nhẹ giữa buổi giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng.

Theo Mayo Clinic, bằng cách thêm một số loại rau, đá viên và nước vào sinh tố, bạn sẽ thưởng thức một cốc lành mạnh với ít calo hơn, đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang kiểm soát cân nặng của mình.

Sinh tố trái cây có vị ngọt tự nhiên, vì vậy việc pha trộn một thứ sẽ là cơ hội hoàn hảo để bạn lén mua một mớ rau bí ẩn mà hầu hết thời gian, bạn thậm chí sẽ không thể nếm thử.

Sinh tố xanh có thể giảm mỡ bụng

Lauren Manaker - chuyên gia dinh dưỡng, thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế tại Eat This Not That - cho biết: "Uống sinh tố xanh có thể giúp bạn bổ sung thêm rau, là thực phẩm ít calo với chất xơ tự nhiên giúp tăng cảm giác no. Bạn không cần phải uống sinh tố xanh mỗi ngày nhưng trong thời gian ngắn, thưởng thức chúng có thể giúp bạn bổ sung thêm năng lượng và hỗ trợ các mục tiêu quản lý cân nặng".

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Academy of Nutrition and Dietetics đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rau và giảm mỡ nội tạng (cùng với mỡ gan). Theo kết quả của nghiên cứu, bạn có thể gặt hái thành quả ngay cả khi ăn rau với lượng nhỏ.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nutrition liên quan đến chất xơ trong việc giảm cân. Ví dụ, một quả bơ cỡ trung bình thường có 10-13 gam chất xơ. Hơn nữa, các thành phần bổ sung mà bạn đang làm sinh tố cũng có những lợi ích tuyệt vời của riêng chúng. Một quả chuối cỡ trung bình chứa hơn 3 gam chất xơ và là nguồn cung cấp kali dồi dào. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quả mâm xôi đen có thể làm tăng đáng kể độ nhạy insulin và quá trình oxy hóa chất béo trong cơ thể bạn.

Sinh tố xanh có thể giúp giảm mỡ bụng bằng nhiều cách khác nhau. Ảnh: Healthline.

Những thành phần nên cho vào sinh tố xanh

Một số nguyên liệu phổ biến, có thể tìm thấy trong tủ lạnh của mọi nhà đều phù hợp để sử dụng làm thành phần của sinh tố, rất tốt cho sức khỏe. Đây là cách tiết kiệm thực sự khi bạn không có thời gian để chuẩn bị một ly sinh tố vào ngày bận rộn.

Sinh tố rau bina, chuối và quả mọng

Món sinh tố giải khát này sẽ phù hợp cho bữa sáng. Công thức này tạo ra một thức uống đơn giản, không gây khó chịu cho bụng vào buổi sáng và ít calo. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker nhận định: "Đó là một lựa chọn tuyệt vời để chuẩn bị bữa sáng khi bạn đang cố gắng giảm cân".

Bạn có thể làm món sinh tố này ngay tại nhà với các nguyên liệu dưới đây:

Một nắm rau bina

Nửa quả chuối

Một cốc quả mọng đông lạnh

Một muỗng bột protein

Nửa cốc sữa hạnh nhân

Món sinh tố kết hợp giữa rau bina, chuối và quả mọng rất dễ làm, phù hợp cho những ngày bận rộn. Ảnh: The Mindful Hapa.

Sinh tố nước ép rau bina, dứa, bơ và cần tây

Sự kết hợp của chất xơ, chất béo lành mạnh và protein trong món sinh tố này có thể giúp bạn no lâu hơn, thúc đẩy mục tiêu giảm cân về lâu dài. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker giải thích chất béo lành mạnh mà bạn đang cung cấp cho cơ thể từ quả bơ cũng có thể ngăn chặn tình trạng viêm mạn tính.

Một chén rau bina

Một phần tư cốc bơ cắt hạt lựu

Một cốc dứa đông lạnh

1/4 cốc nước ép cần tây

Một muỗng canh lá bạc hà

Một muỗng bột protein

