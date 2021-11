Siêu xe SP Automotive Chaos của Hy Lạp chào bán 327 tỷ đồng

Siêu xe SP Automotive Chaos được trang bị động cơ tăng áp kép V10 dung tích 4.0 lít, sẽ sản sinh hai cấp độ công suất và truyền lực tới cả 4 bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 hoặc 8 cấp. Động cơ này được thiết kế và phát triển nội bộ, với khối động cơ bằng nhôm phôi hoặc hợp kim magiê in 3D, pít-tông và thanh titan in 3D, trục cam in 3D, các van titan hoặc Inconel, cùng với một cặp bộ tăng áp làm bằng sợi carbon, titan, magiê và các hợp chất sứ.