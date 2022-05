Sét đánh tử vong một người khi thu hoạch lúa ngoài đồng

Nạn nhân là P.L.N. (sinh năm 1998 ở xóm 1, thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền), bị sét đánh khi đang cùng với người thân trong gia đình khẩn trương thu hoạch vụ lúa Đông Xuân trước đợt mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà làm lễ an táng. Chính quyền địa phương cũng đã tới động viên, thăm hỏi gia đình.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên từ chiều tối và đêm 15/5 đến ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thanh Hùng cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, những ngày qua, chính quyền các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền công tác phòng tránh hiện tượng sét đánh qua hệ thống loa truyền thống ở cở sở khi trong giai đoạn hiện nay, người dân đang ra đồng để khẩn trương thu hoạch lúa vụ Đông Xuân với các dụng cụ dễ bắt điện như liềm gặt lúa.

Tác giả: Đỗ Trưởng

Nguồn tin: Báo Tin tức