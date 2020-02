Sau cưới Nhã Phương, Trường Giang mượn tiền khán giả vì 'không còn nổi một cắc trong người'

Trường Giang mượn tiền khán giả vì sau khi lấy Nhã Phương 'không còn nổi một cắc trong người'.

Trường Giang được mời dẫn dắt gameshow mới có tên Chọn ngay đi - The best of all. Đây là gameshow kết hợp giữa những màn thực nghiệm chưa từng xuất hiện trên truyền hình với sự phán đoán những con số của 5 người nổi tiếng. Điều đặc biệt là 5 người nổi tiếng được mời tham gia chương trình sẽ phải đối đầu trực tiếp với hàng trăm vị khán giả tại trường quay.

MC Trường Giang cùng loạt khách mời nổi tiếng Huỳnh Lập, Midu, Will, Thuận Nguyễn, Duy Khánh, Phát La... sẽ trực tiếp đối đầu với hàng trăm khán giả tại trường quay và nhận về giải thưởng lên đến 40 triệu đồng.

Dù là MC cho chương trình, nhưng Trường Giang lại đứng về phía khán giả, sẵn sàng ủng hộ khán giả đến tham gia chương trình cần phải thắng nghệ sĩ, phải mang tiền về vì “nghệ sĩ nhiều tiền lắm”.

Chưa ngưng cười với màn “bán đứng nghệ sĩ” của Trường Giang, nam MC “Mười Khó” còn tiết lộ tổng doanh thu của phim "Pháp sư mù" do Huỳnh Lập đóng lên đến 60 tỷ. Đứng hình vài giây, Huỳnh Lập “hoảng hồn” với con số 60 tỷ không xác thực của MC Trường Giang khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Ở một diễn biến khác trong chương trình, Trường Giang lần đầu tiết lộ hoàn cảnh đang bị "kẹt tiền".

Đó là cảnh Trường Giang hỏi vay tiền một nữ khán giả: "Tôi đang kẹt tiền quá, bạn cho tôi mượn tiền được không?".

Nữ khán giả này đáp thẳng: "Anh Trường Giang có nhiều tiền mà, sao lại vay em".

Trường Giang đơ người một lúc rồi mới tiết lộ: "Từ khi lấy vợ xong tôi không còn nổi một cắc trong người, bạn biết không".

Nữ khán giả nghe thấy vậy liền trả treo: "Ai bảo anh lấy vợ làm gì".

Câu nói của nữ khán giả khiến cả trường quay phải cười ồ lên, Huỳnh Lập thì nói với Trường Giang: "Đúng rồi, có ai ép anh lấy vợ đâu. Chị Nhã Phương đâu có ép anh Trường Giang lấy chị ấy. Anh Trường Giang ép chị Nhã Phương lấy anh ấy, giờ mất tiền ráng chịu".

Về phía mình, Trường Giang chỉ biết im lặng, không nói gì được nữa.

Tác giả: Khang Anh

Nguồn tin: doisongplus.vn