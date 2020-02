Hé lộ danh tính hai nữ ca sĩ bay cùng chuyến với người nhiễm virus corona

Ngày 6/2, Sohu đưa tin một người hâm mộ gần đây đăng tải thông tin 2 hành khách trên chuyến bay CZ3123 khởi hành vào hôm 19/1 được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Hãng hàng không đã gửi tin nhắn thông báo về vụ việc và yêu cầu hành khách, phi hành đoàn cách ly 14 ngày.

Đáng chú ý, nguồn tin cho hay hai sao nữ nổi tiếng showbiz Chu Khiết Quỳnh - cựu thành viên nhóm nhạc Pristin và nữ ca sĩ Trương Bích Thần cũng có mặt trên chuyến bay.

Thông tin trên ngay lập tức khiến người hâm mộ lo lắng bởi máy bay là môi trường dễ lây lan virus corona. Vì thế, nguy cơ nhiễm bệnh của hai sao nữ là rất cao. Tính đến hiện tại, số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đã vượt qua con số 28.000 người, 565 ca tử vong.

Không lâu sau, Chu Khiết Quỳnh và Trương Bích Thần đã cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân lên trang cá nhân để trấn an khán giả.

"Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Mọi người phải nhớ giữ gìn sức khỏe, rửa tay thường xuyên và luôn đeo khẩu trang. Hãy cùng nhau cố gắng, đồng lòng vượt qua khó khăn", Khiết Quỳnh viết.

Trong khi đó, người đẹp họ Trương cho hay sức khỏe của cô hiện tại rất tốt và hy vọng người hâm mộ không quá lo lắng, hoang mang.

Chu Khiết Quỳnh sinh năm 1998, trở nên nổi tiếng khi tham gia Produce 101 mùa 1. Cô từng là thành viên của hai nhóm nhạc Hàn Quốc I.O.I và Pristin.

Năm 2018, cô trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Khiết Quỳnh được khán giả quê nhà chào đón nhờ nhan sắc và danh tiếng sẵn có khi hoạt động tại Hàn Quốc. Sao nữ tham gia các show giải trí và đóng phim tại quê nhà.

Trương Bích Thần sinh năm 1989, là nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô là người thể hiện hàng loạt ca khúc nhạc phim trong các tác phẩm truyền hình đình đám như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Tây du ký...

Ngành công nghiệp điện ảnh tại Trung Quốc đang phải đối mặt với việc hủy bỏ nhiều bộ phim do mối đe dọa của virus gây viêm phổi cấp corona. Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin, một số bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày Valentine sẽ bị hủy bỏ.

Theo China Film, có tổng cộng 15 bộ phim đã được lên kế hoạch chiếu rạp trong mùa Valentine 2020. Trong đó, The Enigma of Aririval, Jojo Rabit hay Children of the Sea là những phim được nhiều người hâm mộ mong chờ.

Trước dịp Valentine, điện ảnh Trung Quốc cũng điêu đứng và thất thoát doanh thu dịp Tết Nguyên đán. Cả 7 bộ phim điện ảnh Hoa ngữ đều không thể khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán vì virus corona. Lễ Tình nhân hay dịp Tết đều là những thời điểm thu hút lượng khán giả khổng lồ. Do dịch bệnh, nền điện ảnh Trung Quốc đang chứng kiến sự thất thoát hàng tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.