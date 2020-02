Sau 42 năm thờ tự, liệt sỹ bỗng dưng trở về gặp mẹ già 90 tuổi

42 năm lưu lạc nơi xứ người

Ông Nguyễn Duy Phổ sinh năm 1958, tại xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai). Tháng 2 năm 1978 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông lên đường nhập ngũ khi vừa cưới vợ chưa đây 2 tháng. Khoảng tháng 6/1978 ông Phổ được điều động sang nước bạn Vương quốc Campuchia để phục vụ chiến đấu. Sau một trận đánh ác liệt khoảng cuối năm 1979 ông bị mất liên lạc với đơn vị.

Sau một trận đánh ác liệt khoảng cuối năm 1979 ông Phổ bị thương nặng, mất trí nhớ, không còn giấy tờ tùy thân khiến đơn vị nghĩ rằng ông đã hy sinh.

Dựa theo lời kể của bà Châu Bích Huệ, cháu ruột và là người sống chung cùng cô Ba Cheét, hai người chính gốc là người Việt Nam lấy chồng sang huyện Ca Rong Năng, tỉnh Com Pong Chàm, Vương quốc Campuchia rồi làm nghề đưa cơm cho bộ đội bằng xuồng và chính là người bắt gặp ông Phổ trên bờ suối: Bà kể lại, vào khoảng tháng 11/ 1979, cô Ba Cheét trên đường đưa cơm cho bộ đội ăn thì bắt gặp ông đang nằm cạnh một con suối bị thương rất nặng ở phần đầu, máu chảy nhiều.

Sau khi phát hiện cô Ba Cheét đã dìu ông Phổ lên xuồng đem về nhà lấy các loại lá, nước sôi pha muối tra cứu vết thương và dũng cảm lấy được viên đạn trong đầu ông ra. Từ đó cô Ba Cheét chăm sóc, chữa trị mãi đến 7 tháng sau ông Phổ mới tạm hồi phục nhưng lại không nhớ bất kỳ một thứ gì. Không nhớ nhà, không nhớ tên người thân, không nhớ tên đơn vị, không còn giấy tờ tùy thân nên việc nhận biết để giúp ông Phổ tìm ra người thân là hết sức khó khăn, hơn nữa ở đó lại vùng sâu, vùng xa nên không có các thông tin liên lạc. Vì vậy, cô Ba Cheét xin chính quyền nhận làm con nuôi và đặt tên là Nguyễn Văn Hùng, từ đó ông Hùng (Phổ) sinh sống với gia đình và được cô Ba Cheét cưới vợ sinh con cho đến nay.

Niềm vui đoàn tụ sau 42 năm xa cách của gia đình ông Phổ.

Năm 1980 bà Huệ nhận được tin mẹ mất nên trở về Việt Nam (tỉnh An Giang) sinh sống cho đến năm 2012 bà mới quay lại Campuchia để xem ông Phổ đã nhớ lại chưa và bảo ông viết rõ họ tên và địa chỉ để bà về Việt Nam bỏ vào hòm thư tìm kiếm đồng đội nhưng do đãng trí nên ông Phổ đã viết không có dấu nên không tìm được. Đến năm 2018 bà gặp một người ở Hà Tĩnh (không nhớ tên) đang đi tìm đồng đội ở An Giang. Bà đã nhờ anh ấy tìm người thân và địa chỉ của ông Phổ nhưng vẫn không có thông tin.

Đầu năm 2020 bà quyết định sang lại Campuchia, lúc bấy giờ ông Phổ đã cơ bản hồi phục về sức khỏe và trí nhớ, bà đã quyết định đưa anh về Việt Nam để anh nhớ lại dần và sẽ hỏi địa chỉ để về quê gặp gia đình của anh. Khi về đến bến xe Miền Đông hai chúng tôi không có một đồng dính túi, tôi bảo bay giờ về đến Việt Nam rồi ông nhớ xem có người thân ở đây không chứ tôi bây giờ không có một đồng dính túi, ông Phổ lắc đầu. Sau những ngày lặn lội tìm kiếm và nhờ sự giúp đỡ bà con ở Việt Nam, tôi và ông Phổ mới có đủ tiền và một số thông tin tìm được tới nhà ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Người mẹ già 90 tuổi vỡ òa niềm hạnh phúc khi thấy con trai trở về

Sau gần 42 năm lưu lạc nơi xứ người, ông Phổ đã tìm về được với gia đình. Đặc biệt là người mẹ già hơn 90 tuổi đang thờ tự con trai mình. Bước vào nhà, mọi người trong gia đình đã đứng thẫn thờ, không tin được đây là sự thật. Người mẹ già năm nay 90 tuổi đã hét vang lên con tôi còn sống bà con ơi, còn ông Phổ thì đứng im lặng với một bộ dạng hết sức tiều tụy, nhếch nhác, quần áo thì rách nát, người thì đen nhánh, tóc tai lù xù và không nói nên lời. Nghe tin ông Phổ còn sống cả làng chạy đến không ai cầm được nước mắt.

Ông Phổ được gia đình cô Ba Cheét cưu mang, chăm sóc.

Ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân cho biết: “Sau khi ông Phổ trở về quê, gia đình đã báo cáo chính quyền về sự việc trên, tôi đã chỉ đạo anh em lên xác minh. Đúng là ông Nguyễn Duy Phổ, người đã lên đường nhập ngũ cách đây 42 năm. Sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền đã báo cáo lên UBND TX Hoàng Mai, đồng thời xã cũng đã thăm hỏi và động viên và chúc mừng anh và gia đình”.

Từ ngày 15/2/2020 cho đến nay, khi nghe tin ông Nguyễn Duy Phổ đã 42 năm mất tích này còn sống trở về anh em, họ tộc, láng giềng, chính quyền địa phương đã đến chia vui cùng gia đình và thăm hỏi sức khỏe, động viên.

Tác giả: Văn Phú

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn