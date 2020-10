Sau 2 năm bị thu hồi, khu đất vàng của “nữ đại gia” vẫn là bãi trống

Tuy nhiên ngay sau đó lại tiếp tục giao cho chủ đầu tư cũ và đến nay, sau hai năm thu hồi vẫn là bãi đất trống. Việc làm của UBND tỉnh Nghệ An khiến dư luận, các nhà đầu tư bức xúc. Phải chăng tỉnh nhà đã quá “ưu ái” cho DN của nữ đại gia này?

Chậm tiến độ hơn một thập kỷ

Vào ngày 27/09/2006, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án đầu tư sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử Trung Thiên (gọi tắt là dự án Trung Thiên) tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Dự án này do Công ty CP Khoa học Kỹ thuật và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông Trung Thiên (liên doanh giữa Công ty TNHH Thiên Phú - Việt Nam với Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Trung điện Quảng Tây - Trung Quốc) làm chủ đầu tư, quy mô dự án lên tới 10,45 ha. Được biết, công ty TNHH Thiên Phú có địa chỉ tại số 287 đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh thuộc sự điều hành, sở hữu của gia đình bà Chu Thị Thành và ông Chu Đức Hòa.

Sau cả chục năm trời dự án hợp tác giữa Công ty TNHH Thiên Phú - Việt Nam với Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Trung điện Quảng Tây - Trung Quốc vẫn là bãi đất hoang.

Tháng 9 và tháng 12/2010, UBND TX Cửa Lò có các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đối với dự án này. Theo báo cáo của Công ty Trung Thiên thì đến thời điểm 2010, chủ đầu tư đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 là 320 triệu đồng và đợt 2 là 11,040 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do dự án chậm triển khai nên tháng 3/2012 và tháng 4/2015, UBND tỉnh đã lập 2 Đoàn liên ngành để kiểm tra toàn diện dự án. Ngày 10/12/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 5813 phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cho phép nhà đầu tư gia hạn thêm 12 tháng, sau 12 tháng nếu chủ đầu tư không có đề xuất dự án thì giao UBND TX Cửa Lò chủ trì tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Tuy nhiên nhiều năm sau đó, Dự án Trung Thiên vẫn “dậm chân tại chỗ”, nhà đầu tư không triển khai bất cứ một thủ tục hay hạng mục nào khác. Hơn 10,45 ha đất “vàng” tại phường Nghi Hương và Nghi Thu (TX Cửa Lò, Nghệ An) bỏ hoang hóa nhiều năm, cây cối mọc um tùm.

Có mặt tại dự án hơn 10,45 ha tại phường Nghi Thu và Nghi Hương chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi một khu đất rộng mênh mông, bám dọc đường Sào Nam lại trở nên hoang hóa, cây cối mọc um tùm. Theo một chuyên gia bất động sản thì khu đất “vàng” này hiện tại không dưới 10 triệu/m2, nếu tính sơ qua cũng trên dưới cả chục ngàn tỉ đồng. “Qũy đất tại TX Cửa Lò hiện tại không còn nhiều, giá đất đã tăng lên nhanh chóng trong những năm qua. Tuy nhiên không hiểu tại sao, một khu đất “vàng” lại bị người ta bỏ hoang hóa nhiều năm như vậy. Nếu thu hồi dự án này và đưa ra đấu giá thì thu về cho ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng” – anh Nguyễn Công Sơn, một chuyên gia bất động sản ở TP Vinh cho hay.

Không chỉ đất vàng bị bỏ hoang mà nhiều năm qua, người dân ở hai phường Nghi Thu, Nghi Hải cũng thiếu đất sản xuất, trồng trọt. Khi chính quyền vận động giao đất cho dự án, họ đã vui vẻ đồng ý vì hy vọng sẽ có công ăn việc làm, đỡ vất vả hơn làm ruộng. Tuy nhiên cả chục năm trôi qua, nhà máy đâu không thấy, chỉ thấy đất đai bị bỏ hoang, chuột bọ sinh sôi. Bà Lê Thị L, một người dân ở phường Nghi Thu bức xúc: “Thu hồi đất của dân để thực hiện dự án nhưng cuối cùng lại bỏ hoang hóa, trong khi người dân cần đất trồng trọt, chăn nuôi lại không có. Đây là “đầu cơ” đất, găm đất kiếm lợi chứ đầu tư dự án, sản xuất cái gì? Nếu dự án không triển khai nữa thì trả lại đất cho dân chứ không thể kéo dài năm này qua tháng khác như vậy được”.

Để làm rõ vấn đề vì sao dự án “treo” cả chục năm trời vẫn không triển khai, gây lãng phí tài nguyên, đất đai hoang hóa, chúng tôi có cuộc làm việc với bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT Cty CP Thiên Minh Đức. Theo đó, bà Thành cho biết: “Dự án nhiều năm qua không thể triển khai là do “trục trặc” từ đối tác Trung Quốc. Họ hợp tác đầu tư nhưng cuối cùng vì những lý do khác nhau nên hiện tại chúng tôi đã tạm dừng làm ăn với họ”.

Bà Thành cho biết thêm: “Chúng tôi muốn làm dự án thật chứ không phải làm giả hay đầu cơ đất đai gì. Tất cả các dự án chúng tôi làm đều không có chuyện bán cho ai mà thậm chí còn mua vào. Chúng tôi đã làm việc với tỉnh rồi, tỉnh có đối tác nào tiềm năng thì thương lượng với chúng tôi trả lại tiền đã đền bù. Tuy nhiên tôi nghĩ là rất khó bởi diện tích đất rất lớn, khó có nhà đầu tư nào làm nổi”.

Sau thu hồi khu đất “vàng” tiếp tục bỏ hoang

Quá bức xúc vì dự án “treo” hơn cả chục năm mà không triển khai, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phường Nghi Thu và Nghi Hương, TX Cửa Lò liên tục phản ánh, yêu cầu chính quyền phải thu hồi dự án.

Cử tri phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò phản ánh dự án Trung Thiên quá chậm trễ, cần thu hồi tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII năm 2017 (ý kiến số 39) và UBND tỉnh Nghệ An trả lời chất vấn.

Trả lời ý kiến cử tri (ý kiến số 39) tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Dự án đầu tư sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện do Công ty CP Khoa học Kỹ thuật và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông Trung Thiên làm chủ đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2006, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng năm 2007, nhưng đến nay, do chưa hoàn thành thủ tục nên chưa được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai (dự án treo). Vì vậy, hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét để giải quyết theo hướng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ quy hoạch sau 12 năm cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không triển khai thực hiện.

Sau nhiều lần gia hạn, “ưu ái” cho dự án nhưng chủ đầu tư vẫn không hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra các dự án chậm tiến độ, trong đó có Dự án của Cty Trung Thiên.

Ngày 14/11/2018, Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền ký quyết định số 5041/QĐ.UBND về việc “Phê duyệt kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành Đợt 1 năm 2018 về chấp hành pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai của một số dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn Nghệ An”.

Quyết định thu hồi dự án Trung Thiên nhưng ngay sau đó lại tiếp tục giao đất “vàng” cho chủ đầu tư cũ khiến dư luận hết sức bức xúc.

Theo đó, quyết định số 5041 chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với dự án Sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử tại phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò do công ty CP Khoa học kỹ thuật điện tử, thiết bị viễn thông Trung Thiên làm chủ đầu tư.

Lý do chấm dứt hoạt động là Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An cho phép khảo sát, lập quy hoạch từ năm 2006, cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, đến nay đã 11 năm nhưng không triển khai thực hiện. Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An có văn bản cho phép gia hạn tiến độ thực hiện 2 lần nhưng không triển khai (quá 12 tháng không triển khai thực hiện theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư); Nhà đầu tư có văn bản đề nghị thu hồi các quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Tuy nhiên thật “lạ lùng” là tại mục 2, điều 2 của quyết định 5041, Ông Huỳnh Thanh Điền lại “Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát các quy định, hướng dẫn công ty CP Thiên Minh Đức (Cty do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT, ông Chu Đăng Khoa – con trai bà Thành làm giám đốc) làm thủ tục hồ sơ đầu tư dự án hạ tầng cụm công nghiệp, tham mưu trình UBND tỉnh.

Tại mục 4, điều 2, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng “Giao công ty CP Thiên Minh Đức có hồ sơ đề xuất và làm việc với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình thủ tục thực hiện dự án Hạ tầng cụm công nghiệp tại khu đất dự án Sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện tại phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, TX Cửa Lò đã chấm dứt hoạt động nêu trên”.

Theo bà Chu Thị Thành thì: “Sau khi thu hồi tỉnh tiếp tục giao dự án lại cho chúng tôi, tuy nhiên họ bảo đừng đứng tên Trung Thiên nữa mà thay đổi thành Thiên Phú hay Thiên Minh Đức cũng được”.

Bà Thành cho biết là khu đất hơn 10,45 ha đó sẽ chuyển đổi qua làm cụm công nghiệp chứ không làm thiết bị điện tử như ban đầu. “Mình san lấp toàn bộ xong mới kêu gọi đầu tư vào được, giống như cụm công nghiệp nhỏ. Các nhà đầu tư Hàn Quốc, Thái Lan bảo chúng tôi san lấp mặt bằng rồi chia thành các dự án nhỏ thì họ sẽ vào đầu tư ngay” – bà Chu Thị Thành cho hay.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tháng 11/2018 Sở Công thương Nghệ An có công văn gửi UBND TX Cửa Lò, Cty CP Thiên Minh Đức về việc hướng dẫn quy trình bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp (CCN). Tuy nhiên sau đó, theo một cán bộ của Sở này thì bà Chu Thị Thành lại không thực hiện dự án CCN như đã đề xuất với tỉnh nữa mà sẽ thực hiện dự án nhà máy dược liệu. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có văn bản, hồ sơ gì liên quan đến dự án này trình lên Sở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Mão - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Nghệ An cho biết: Sau khi thu hồi, đến nay khu đất này vẫn chưa có có bất cứ quyết định nào về chấp thuận đầu tư dự án mới. Khi nào có thông tin chính thức về dự án triển khai, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí”.

Như vậy sau gần 2 năm thu hồi dự án Trung Thiên của nữ đại gia Chu Thị Thành, UBND tỉnh Nghệ An vẫn để khu đất 10,45 ha bám mặt đường Sào Nam, TX Cửa Lò hoang hóa, lãng phí. Phải chăng UBND tỉnh Nghệ An đã quá “ưu ái” khi không thu hồi dứt điểm, làm các thủ tục đưa ra đấu giá mà tiếp tục giao cho Cty gia đình họ Chu tiếp tục làm dự án? Khu đất “vàng” này được giới BĐS xứ Nghệ ước tính có giá trị vài chục ngàn tỉ, nếu đưa ra đấu giá sẽ thu về cho ngân sách tỉnh Nghệ An số tiền rất lớn. Và đặc biệt nó sẽ khiến dư luận không còn bức xúc, các nhà đầu tư cảm thấy được đối xử công bằng.