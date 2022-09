Sập bẫy chat sex với gái xinh, hàng loạt quý ông bị tống tiền

Trước đó, vào chiều 14-9, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của anh T.M.H (SN 2000, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) trình báo về việc bị một đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Nguyên nhân là trước đó anh H. lên mạng xã hội rồi làm quen với một nick name tên “Quỳnh”.

Tưởng gặp phải cô gái xinh, sau nhiều lần nhắn tin qua lại, người đẹp táo bạo đề nghị anh H. cho “coi hàng” trước rồi sẽ hẹn gặp nhau để quan hệ tình cảm. Tưởng thật, anh H. đã nhiệt tình nhiều lần chat sex nhằm để khoe “của quý”.

Nhưng sau đó bất ngờ anh nhận được tin nhắn đề nghị chuyển một khoản tiền, nếu không thì các đoạn clip trần truồng của anh H. sẽ bị đăng lên mạng xã hội.

Cụ thể là đối tượng đã yêu cầu anh H. chuyển 2 triệu đồng vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp. Vì lo sợ chuyện thầm kín bị phơi bày sẽ rất xấu hổ, anh H. đã đồng ý chuyển trước 700.000 đồng. Đến lúc này anh H. suy nghĩ nếu không tố cáo ra cơ quan Công an thì đối tượng sẽ tiếp tục tống tiền lâu dài nên đã mạnh dạn cầu cứu công an.

Đối tượng Nguyễn Phương Bắc



Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã tập trung lực lượng xác minh, sử dụng biện pháp nghiệp vụ và tiến hành bắt giữ được nghi can là Nguyễn Phương Bắc. Tại cơ quan Công an, Bắc đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh H.

Bắc khai do nghiện ma túy, cần tiền thỏa mãn cơn nghiện nên đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Bắc vào mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản giả nữ giới để chủ động kết bạn với những người đàn ông rồi đề nghị gọi video (chát sex), sau đó lưu lại cuộc gọi và sử dụng nhằm để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản hoặc ví Momo mà Bắc cung cấp.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Phương Bắc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Công an đã xác minh làm rõ được 18 nạn nhân với tổng số tiền chiếm đoạt là 16.800.000 đồng.​

Một cán bộ điều tra cho biết, do chuyện tế nhị nên đa số các nạn nhân không đến cơ quan Công an trình báo, chính vì vậy mà Bắc đã thực hiện trót lọt nhiều vụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục lập hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của đối tượng Bắc.

Tác giả: Minh Thắng

Nguồn tin: congan.com.vn