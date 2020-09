Sáng nay (5/9), hơn 840.000 học sinh Nghệ An khai giảng năm học 2020-2021

Học sinh Nghệ An náo nức khai giảng năm học mới.

Trong năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có 1.532 trường học, trong đó có 548 trường mầm non, 495 trường tiểu học, 399 trường THCS và 90 THPT. Tổng số học sinh ở các bậc học là 841.528 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với kế hoạch phê duyệt trong năm học trước.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng năm nay thực hiện ngắn gọn, khoa học và chỉ tổ chức phần lễ. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn phải đảm bảo sự trang trọng, tạo niềm vui, phấn khởi động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn bước vào năm học mới.

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1, các khối lớp còn lại vẫn học theo chương trình hiện hành. Đây cũng là năm học thực hiện 2 nhiệm vụ "kép" vừa đảm bảo công tác dạy và học vừa thực hiện việc phòng chống dịch Covid - 19.

Với việc đề ra 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp, trong năm học này giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu cam kết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo; đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và học sinh các vùng miền núi, dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn và định hướng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An