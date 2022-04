Diễn biến vụ tai nạn được camera tại nhà dân ghi lại. Theo đó, một người đàn ông điều khiển xe máy băng cắt qua đường nhưng không chú ý quan sát đã bị chiếc xe ben chạy cùng chiều với tốc độ nhanh đâm trúng.

Sau sự cố va chạm, người đàn ông cùng phương tiện bị kéo lê một đoạn dài. Hậu quả khiến người này tử vong ngay tại chỗ.

Người đàn ông đi xe máy bị xe ben cán tử vong

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Nhịp sống Việt