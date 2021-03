Sản phụ người Mông chuyển dạ sinh con ngay bên vệ đường

Ngày 19/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một sản phụ người Mông sinh con ngay bên vệ đường. Theo đó, tài xế taxi Lê Minh Hương (trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chở một sản phụ từ bản Trường Sơn, huyện Kỳ Sơn xuống bệnh viện để sinh con. “Sau khi lên xe khoảng 15 phút, người phụ nữ kêu đau dữ dội nên tôi tấp vào lề đường. Vừa xuống khỏi xe, chị ấy đẻ luôn. Thật sự rất nhanh”, anh Hương cho biết.

Bé gái chào đời ngay bên vệ đường

Theo anh Hương, may mắn khi đó có chị gái của sản phụ đi cùng nên đã đỡ đẻ thành công. Chỉ sau ít phút, bé gái chào đời khỏe mạnh.

Ngay sau đó, anh Hương đã đưa mẹ con sản phụ xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn để chăm sóc.

Được biết, sản phụ là người Mông. Đây là lần vượt cạn thứ 2 của chị.

