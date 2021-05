Sai phạm tại HTX Diễn Kim: Làm hết trách nhiệm nhưng không phát hiện được sai phạm

Đã khắc phục đủ tiền chi sai

Ngày 11/5, liên quan đến vụ việc sai phạm tại Hợp tác xã diêm nghiệp Kim Liên (HTX Kim Liên), ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An) cho biết, hiện tại hồ sơ đã được cơ quan Công an tỉnh thu hồi để điều tra. Tiền chi sai thì những người liên quan đã nộp đủ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

PV đặt vấn đề, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An là đơn vị phê duyệt các khoản và chi tiền cho HTX tại sao không phát hiện sớm sai phạm mà để kéo dài?

Ông Lương cho hay, Chi cục chuyển qua tài khoản của HTX Kim Liên rồi từ đó HTX chi tiền cho người dân. Tất nhiên, việc chi tiền có qui trình rõ ràng. Chi cục cũng có đoàn phúc tra đầy đủ.

Trụ sở Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

“về mặt quản lý chính sách của nhà nước khi thủ tục đầy đủ thì phát tiền cho họ”, ông Lương nói.

Theo ông Lương, quá trình phúc tra thì có phát hiện ra một số sai phạm nhưng không phát hiện ra được sai phạm trên.

“Nếu phát hiện ra thì đã thu hồi”, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An khẳng định.

Nói về qui trình phúc tra, ông Lương giải thích, quá trình phúc tra chỉ yêu cầu mẫu ngẫu nhiên là từ 7-10%, thì chỉ chọn mỗi hộ. Gặp hộ dân nào, phỏng vấn hộ dân đó. Ra đồng ruộng xem rồi nghiệm thu. Còn về mặt giấy tờ thì người dân ký vào đầy đủ. Hồ sơ chứng từ là đầy đủ về mặt hành chính, quản lý thì đúng theo Quyết định 15 của UBND tỉnh Nghệ An (qui định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn-PV).

Diêm dân làm muối tại Diễn Châu

Làm hết trách nhiệm không phát hiện được sai phạm

Tiếp tục đặt vấn đề về việc, trách nhiệm của Chi cục Phát triển ông thôn trong vụ việc trên?

Ông Lương cho rằng, việc này thuộc về quản lý nhà nước còn chi cục đã làm hết trách nhiệm, đúng qui trình mà không thể phát hiện ra sai phạm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, bà Võ Thị Nhung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An nói, ngay khi có phản ánh của báo chí lãnh đạo sở đã trực tiếp chỉ đạo cho Chi cục xác minh, làm rõ và báo cáo. Theo báo cáo của sở thì sau khi sự việc xảy ra, Chi cục đã yêu cầu những người liên quan khắc phục hậu quả trả tiền lại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

“Đương nhiên việc trả tiền lại không phải là xong. Quan điểm của sở là rất nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, chứ không có việc bao che, né tránh… Khi cơ quan điều tra có kết luận thì ngành sẽ chỉ đạo xử lý”, bà Nhung trả lời.

Như An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh, từ tháng 3/2021, công dân có gửi đơn thư lên các cơ quan chức năng xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu “tố cáo” Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát HTX Diêm nghiệp Kim Liên vì có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nghề muối theo Nghị quyết số 125/2014 tỉnh Nghệ An.

UBND xã Diễn Kim đã kiểm tra cho thấy, thực hiện theo quyết định 87/2014 của tỉnh Nghệ An, người dân làm muối tại đồng muối Kim Liên (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) khi làm 1 bộ chạt lọc sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng và làm 1 bộ trải bạt ô kết tinh sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Theo hồ sơ, từ năm 2015-2020, Hợp tác xã nghề muối Kim Liên được tỉnh Nghệ An phê duyệt hỗ trợ tổng cộng 806 bộ chạt lọc và 200 bộ ô trải bạt kết tinh.

HTX Kim Liên đã làm thủ tục thanh toán hết số tiền hỗ trợ cho 791 bộ chạt lọc và 200 bộ ô trải bạt với tổng số tiền là 2,973 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, HTX Kim Liên đã làm cho người dân 624 bộ chạt lọc và 77 bộ trải ô kết tinh. Tổng số tiền đã thực hiện là 2,334 tỷ đồng.

Còn lại 167 bộ chạt lọc và 123 bộ trải ô kết tinh chưa được HTX thực hiện cho người dân với tổng số tiền là 639 triệu đồng.

trong số tiền trên, có 50 bộ chạt lọc được hỗ trợ vào dịp cuối năm 2020 chưa kịp thực hiện, tương đương với số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này đang kết dư tại tài khoản của HTX ở Ngân hàng Nông nghiệp huyện Diễn Châu.

Số tiền còn lại do nguồn kinh phí của HTX khó khăn nên Ban giám đốc đã dùng 489 triệu đồng chi vào các mục như chi mua máy phát điện dán bạt, giao ép nhựa dán bạt, chi mua thêm nguyên liệu bạt và dụng cụ khác.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn