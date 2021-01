Sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh và trách nhiệm của ông Tất Thành Cang trong vụ IPC và SADECO

Pháp luật

Cơ quan điều tra Công an TP. HCM xác định ông Phạm Nhật Vinh phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Do ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài và đến nay chưa ghi nhận thông tin nhập cảnh trở lại, nên Cơ quan này đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế với ông Vinh.