Sai lầm khi ăn uống trước khi tập luyện

Ăn quá gần giờ tập luyện

Bạn không nên ăn quá sát giừo tập luyện. Nguồn ảnh: Internet

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chìa khóa để tránh phải vào nhà vệ sinh khẩn cấp khi đang tập thể dục là tránh ăn nhiều bữa trong vòng hai giờ trước khi tập thể dục.

Trên thực tế, tốt nhất bạn nên tiết chế các bữa ăn lớn ít nhất từ ​​ba đến bốn giờ trước khi tập thể dục để tránh những lần vào nhà vệ sinh không mong muốn hoặc cảm thấy uể oải và buồn ngủ.

Ăn không đủ trước khi tập luyện

Nếu bạn từng cảm thấy ngất xỉu hoặc vô cùng yếu ớt khi tập thể dục vào buổi sáng, đó có thể là do bạn đang cố gắng làm việc quá sức khi bụng đói.

Cân nhắc ăn bữa sáng nhẹ hoặc bữa ăn nhẹ trong vòng một giờ trước khi tập thể dục, chẳng hạn như một miếng bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, một quả chuối với các loại hạt hoặc một bát nhỏ bột yến mạch.

Tất cả những loại thực phẩm này giúp giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức kiểm soát trong khi vẫn duy trì cảm thấy no để bạn có thể tăng cường sức mạnh thông qua việc chạy, đạp xe hoặc tập HIIT.

Ăn bất cứ thứ gì ngay trước khi tập luyện

"Bất kỳ thức ăn nào được tiêu thụ trong vòng khoảng 30 phút trước khi tập luyện có thể không được tiêu hóa hết", Ben Tzeel - chuyên gia sức khỏe và điều hòa được chứng nhận (CSCS) và chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, người sáng lập Your Diabetes Insider, cho biết, theo Eat This, Not That!

Nếu vẫn còn thức ăn trong dạ dày, bạn có thể bị đầy hơi và cảm thấy khó chịu, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.

Chuyên gia Tzeel nói: “Nếu mục tiêu của bạn là ăn một bữa ăn nhẹ để hỗ trợ hiệu suất, bữa ăn nhẹ đó cần được tiêu hóa và đi vào máu để cung cấp chất dinh dưỡng”.

Để an toàn, hãy ăn nhẹ khoảng 1 giờ trước khi tập luyện để thực phẩm bạn tiêu thụ có thời gian thực hiện điều đó. Các bữa ăn lớn rõ ràng sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa.

Ăn chủ yếu là protein

Chuyên gia dinh dưỡng Zoe Schroeder đồng thời là chủ sở hữu của Zoë Schroeder Nutrition (Mỹ) cho biết: “Tránh bất kỳ bữa ăn nào chủ yếu là protein; bạn sẽ không có được nguồn năng lượng như carbohydrate cung cấp cho bạn”.

Theo cô Schroeder, protein dinh dưỡng đa lượng có một mục đích khác và không được sử dụng hiệu quả để làm năng lượng. Nhưng một lượng nhỏ carbs trước khi tập luyện sẽ cung cấp cho bạn năng lượng để vượt qua quá trình tập luyện, giúp tập luyện tốt hơn".

Kiêng ăn tinh bột

Nhiều người chỉ ăn rau thôi và kiêng hoàn toàn tinh bột. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Tinh bột (chất đường) giúp tạo năng lượng sử dụng cho cơ thể đặt biệt là não, cơ, ruột. Thiếu chất đường cơ thể sẽ phân hủy chất đạm từ thức ăn hay chính cơ bắp của cơ thể để sinh năng lượng và tạo chất đường cho cơ thể sử dụng. Quá trình này dễ dẫn đến tình trạng suy gan, suy thận với những người có vấn đề về gan, về thận.

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn