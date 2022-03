Rút kinh nghiệm toàn tỉnh trong vụ kêu giáo viên ký khống vào học bạ học sinh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã phê bình hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc về các sai phạm tài chính và ghi điểm vào học bạ - Ảnh: LONG SA

Ngày 16-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thúy Hà - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp - cho biết lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh đã làm việc với ban giám hiệu Trường THPT TP Sa Đéc và phê bình lãnh đạo trường này xung quanh việc để người khác ghi điểm vào sổ học bạ của học sinh lớp 12 (năm học trước - PV) rồi cho giáo viên ký khống vào; và các sai phạm về thu chi tài chính tại trường.

Ban giám hiệu Trường THPT TP Sa Đéc đã vi phạm quản lý về tài chính và quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT được Bộ GD-ĐT quy định tại thông tư 58. Cụ thể là kêu giáo viên ký tên trước vào học bạ, sau đó có "người ngoài" vào điểm sau.

Trong năm học vừa qua, Trường THPT TP Sa Đéc còn thực hiện sai nguyên tắc tài chính khi cho 3 cá nhân của trường giữ lại hơn 600 triệu đồng tiền dạy ôn thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2020-2021, mà không nộp vào tài khoản của trường; đồng thời chậm giải ngân tiền này cho giáo viên khiến nhiều người bức xúc.

"Ngoài việc phê bình hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc, tôi còn yêu cầu toàn tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong vụ này. Vì ghi điểm vào học bạ học sinh phải do giáo viên trực tiếp làm và đối chiếu lại, chứ không thể cho người ngoài làm được. Có thể hiệu trưởng làm theo những hiệu trưởng trước đã từng làm để giúp giáo viên "nhẹ việc" vào cuối năm. Dù giáo viên ký trước hay ký sau nhưng điểm số không do giáo viên tự ghi vào sổ là sai phạm so với quy định của ngành giáo dục", bà Hà nói.

Trong khi đó, cô T.T.H.N., giáo viên Trường THPT TP Sa Đéc, cho biết trước đây cô dạy học tại huyện Tháp Mười, việc ghi điểm cho học sinh được thực hiện đúng quy định.

"Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, tôi về Trường THPT TP Sa Đéc dạy học thì ban giám hiệu trường đã kêu các giáo viên phải ký học bạ trước rồi cho người khác vào trường đưa học bạ đi ghi điểm cho học sinh sau. Vì vậy nhiều phụ huynh muốn lấy học bạ của con em họ đưa vào đại học rất khó khăn nhưng trường chậm giải quyết".

Lý giải về việc làm trên, bà Hà khẳng định: "Các giáo viên nói bà Trương Thị Bạch Yến - hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc - kêu ký nhưng không có chứng cứ. Trường chỉ thừa nhận là họ cho người ngoài vào điểm rồi đưa giáo viên ký tên. Các giáo viên thấy sai so với quy định thì đừng ký, còn giáo viên ký vào cũng sai luôn. Sắp tới, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngẫu nhiên một số học bạ đã được vào điểm để so sánh với sổ của giáo viên có trùng khớp hay không".

Được biết, bà Nguyễn Thúy Hà từng giữ chức phó hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc trước khi công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ