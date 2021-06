Your browser does not support the video tag.

Rùng mình với đặc sản ăn kèm nước sốt làm từ tiết lợn tươi.

Ở Quý Châu, Trung Quốc, tiết lợn là một trong những nguyên liệu đặc biệt để chế biến món ăn. Nổi tiếng nhất là món mì changwang.

Tuy nhiên còn một đặc sản khác ít nổi tiếng hơn nhưng được rất nhiều người ưa chuộng. Đó là món "thịt tiết đỏ".

Đặc sản "thịt đỏ" ở Quý Châu khiến nhiều thực khách dè chừng, không dám nếm thử.

Món ăn này gồm các thành phần là thịt lợn nướng, gan và nước sốt được làm từ tiết lợn tươi. Ngoài ra còn có các loại gia vị như diếp cá, rau mùi, ớt khô,...

Cuối cùng là loại nguyên liệu siêu cay đặc trưng của vùng đất Quý Châu có tên là "chui you zi".

Vì ăn cùng nước sốt làm từ tiết canh lợn nên món ăn được gọi là "thịt đỏ trộn tiết".

Tuy là đặc sản của vùng đất Quý Châu, được người dân địa phương yêu thích nhưng món ăn này khiến du khách quốc tế dè chừng, không đủ can đảm để thưởng thức.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí