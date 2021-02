Rơi từ tầng 12 chung cư, cô bé 2 tuổi thoát chết

Your browser does not support the video tag.



Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 2 tuổi leo từ trong nhà, trèo ra lan can 12 tầng của một chung cư ở Hà Nội.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) xác nhận, vụ việc bé giá 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống xảy ra vào khoảng 17h30 chiều nay 28/2.

Cô bé tên là N.P.H. (sinh năm 2018) ở tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung) bất ngờ leo từ trong nhà, trèo ra lan can.

Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa nhà gần đó phát hiện nên đã hô hoán.

Người này vừa quay vừa không ngừng sợ hãi la hét: "Chết rồi, ai kia, không có người cứu à. Trời ơi, mọi người đâu hết rồi, nguy hiểm quá, có ai ở dưới không? Có ai ở bên kia không chạy xuống tầng đi. Ối trời ơi".

Xen lẫn trong đó là tiếng la hét của rất nhiều người khác. Cuối đoạn clip, em bé rơi xuống phía dưới và phát ra một tiếng động rất mạnh.

Rất may, một nam thanh niên đang ở gần khu vực đó đã phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H. rơi xuống.

Được biết, cháu bé chỉ bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu. Cũng theo vị lãnh đạo này, cháu bé bị gãy tay, gãy chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

Nam thanh niên cứu sống bé gái tên Mạnh (sinh năm 1990), hiện đang trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; làm nghề chở hàng.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp