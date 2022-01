Rò rỉ hình ảnh "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân, ghi rõ lịch thân mật với nhiều phụ nữ?

Vụ việc Tịnh thất Bồng Lai (còn gọi Thiền am bên bờ vũ trụ) đang được điều tra, khởi tố vụ án với nhiều tội danh vẫn đang là tâm điểm chú ý của công chúng. Những chi tiết "hậu trường" vụ án như ao cá trê, mật thất cất giấu người, tin đồn về mối quan hệ của Diễm My và ông Lê Tùng Vân... cũng liên tục được dân mạng đào bới.

Đặc biệt, thông tin về việc loạn luân của ông Lê Tùng Vân cũng như những sinh hoạt bí ẩn được chú ý hơn cả. MXH mới đây lan truyền hình ảnh cuốn sổ ghi chép được cho là "sổ thị tẩm" của người đàn ông này.

Theo đó, người ta liệt kê tên của nhiều người phụ nữ có dính líu đến Tịnh thất Bồng Lai và cho rằng, cuốn sổ này ghi chép cụ thể lịch "gặp gỡ" với từng phụ nữ.

Tin đồn về cuốn "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân lan rất nhanh trên MXH.

Thông tin này còn có một phiên bản khác, là cuốn "sổ thị tẩm" này ghi lại lịch "ân ái" của những người đàn ông trong Tịnh thất Bồng Lai với những người phụ nữ tại đây.

Dù chưa hề được kiểm chứng, những tin đồn này lan truyền chóng mặt, nhiều dân mạng chia sẻ lại, bình luận với vẻ thích thú. Thậm chí, nó cũng được đem ra để chế giễu, nhục mạ những phụ nữ sống ở Tịnh thất Bồng Lai.

Hình ảnh công an khám xét Tịnh thất Bồng Lai.

Trên thực tế, đây là tin bịa đặt. Hình ảnh trên là ảnh được công an công bố rộng rãi, chụp khi khám xét Tịnh thất Bồng Lai. Trên báo chí, cơ quan điều tra chỉ cho biết đã thu giữ một số sổ sách tại đây. Nội dung ghi chép hoàn toàn được bảo mật.

Việc một số người lợi dụng vụ án đang được điều tra để tung tin thất thiệt không những gây rối nhiễu thông tin mà còn gây tổn hại lớn đến danh dự của những người bị nêu tên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Hình ảnh sổ sách được thu giữ tại Tịnh thất Bồng Lai đã bị thêu dệt.

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT - CA Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) gồm ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên để điều tra về một số hành vi phạm pháp. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, 3 người còn lại bị tạm giam.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc