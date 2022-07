Ra giữa đường cãi nhau với bạn trai, cô gái bị ô tô tông trúng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con đường thuộc Thành phố Giang Âm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cụ thể, một cô gái trẻ mặc áo trắng, đội mũ lưỡi trai đang tranh cãi với hai chàng trai. Thấy 3 người đứng ở bên đường cãi nhau, người dân xung quanh đã ra xem. Một lúc sau, khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, cô gái cùng chàng trai áo trắng đã kéo nhau ra giữa đường để tranh cãi.

Khi cô gái đang đứng giữa đường, một chiếc xe ô tô màu đỏ chạy với tốc độ cao bất ngờ lao tới, tông trực diện vào cô gái. Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị hất tung người lên không trung, lộn một vòng rồi rơi xuống đường.

Ngay sau đó, cô gái đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu nhưng không may cô đã tử vong vì chấn thương quá nghiêm trọng.

Được biết, người cầm lái chiếc ô tô là một phụ nữ. Sau khi sự việc xảy ra, người này đã rời khỏi hiện trường vì hoảng sợ. Tối cùng ngày, nữ tài xế đã quay lại và đầu thú.

Người phụ nữ cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có cô và em gái. Do đã uống chút rượu trước đó nên khi sự việc xảy ra, cô đã bỏ trốn. Khi bị thẩm vấn, nữ tài xế khẳng định người em gái không hề uống rượu, tuy nhiên em gái cô vẫn bỏ trốn và không thể liên lạc được.

