Quỳnh Lưu, Nghệ An: Biến khách sạn thành phòng khám

Quyết định số 330/QĐ –UBND.ĐC ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An cho phép công ty TNHH thương mại du lịch Huy Long thuê đất tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với mục đích kinh doanh thương mại dịch vụ. Từ năm 2008 đến 2018, công ty TNHH thương mại du lịch Huy Long hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn với tên Hương Quỳnh 2, vị trí thuê đất giáp QL1 thuộc địa phận xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhưng đến năm 2019, khách sạn Hương Quỳnh 2 đã được biến thành phòng khám đa khoa.

Làm việc với phóng viên, ông Hồ Đình Chung, Giám đốc phòng khám đa khoa Quang Thành cho biết: Trước đây ở đây là khách sạn thật nhưng sau đó do làm ăn khó khăn không có lợi nhuận nên năm 2018 công ty TNHH thương mại du lịch Huy Long đã chuyển nhượng cho công ty TNHH Dược Tân Sơn để làm phòng khám.

Nhưng điều bất thường ở đây là công ty TNHH Dược Tân Sơn bỏ qua các cam kết thông số kỹ thuật của những hạng mục công trình theo giấy phép của UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 13/9/2019, tận dụng luôn những phòng nghỉ trước đây của công ty TNHH thương mại và du lịch Huy Long để làm nơi khám chữa bệnh. Như thế có nghĩa là giấy phép xây dựng có sau công trình. Bên cạnh đó, do cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, một số hạng mục vẫn đang được xây dựng nhưng công ty TNHH dược Tân Sơn đã đưa phòng khám đa khoa Quang Thành vào hoạt động, gây mất an toàn cho các y bác sỹ làm việc ở đây cũng như bệnh nhân khi vừa xây dựng vừa khám chữa bệnh.

Giấy phép xây dựng được cấp có sau công trình

Trao đổi với phóng viên Năng lượng Sạch Việt Nam, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Sơn Hà chia sẻ: Công ty TNHH dược Tân Sơn cho biết đã có đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi: giấy phép xây dựng phòng khám mới được UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 13/9/2019 nhưng công trình nhà cao tầng mà công ty TNHH Tân Sơn đang sử dụng để khám chữa bệnh thì đã có hơn 10 năm, ý kiến của ông như thế nào thì ông Hà lại không trả lời được.

Trụ sở khách sạn được biến tướng thành phòng khám

Khi chưa đủ điều kiện để khám chữa bệnh nhưng phòng khám đa khoa Quang Thành đã hoạt động và việc giấy phép có sau công trình thì trách nhiệm thuộc về ai? Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra xử lý công trình sai phạm cũng như các cá nhân có liên quan.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Nangluongsachvietnam.vn