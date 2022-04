Quỳ Hợp (Nghệ An): Ngang nhiên san phẳng cả quả đồi đất rừng sản xuất để làm xưởng gỗ?

Sự việc nói trên xảy ra tại bản Khúa, xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Theo phản ánh của người dân xã Châu Lý, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2022, người dân thấy nhiều người đưa máy xúc, xe tải vào khu vực đất canh tác lâm nghiệp của các hộ gia đình trong bản để chặt cây rồi đào bới, san gạt với quy mô lớn.

Theo đó, sau nhiều ngày "thi công" thì cả quả đồi rộng hàng héc ta đã bị san phẳng. Một khối lượng đất được san gạt từ trên cao rồi đắp thành mặt bằng ở phía dưới. Ngoài ra, theo người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, một lượng đất đá thừa cũng được những người này múc lên xe để chở đi bán san lấp ở các khu vực lân cận.

Một diện tích rộng lớn đất rừng sản xuất đã bị san phẳng.

Có mặt tại hiện trường, ghi nhận của PV là một quả đồi rộng lớn đến cả héc ta đã bị đào bới nham nhở, san gạt thành mặt bằng rất bằng phẳng. Còn một diện tích khoảng vài nghìn mét vuông đã được chặt hết cây cối và đang đào bới dở dang hiện rõ những đùn đất còn nham nhở. Những ngày cuối tháng 3/2022 thì PV không còn ghi nhận máy xúc và xe tải thi công tại khu đất này mà thay vào đó là thấy hàng loạt cây keo non đã được trồng lên trên diện tích đất vừa mới san gạt nói trên.

Một người dân sống gần khu đất, bật mí rằng: Đây là khu đất trồng keo của 5 hộ dân địa phương, mới đây có người ở xã Châu Quang vào mua lại của các hộ dân này để đào bới, san gạt với ý đồ làm xưởng gỗ bóc trước khi bị phát hiện và yêu cầu dừng thi công, đào bới. Việc trồng cây keo con lên trên diện tích đất mới san gạt là để "chữa cháy", "che mắt dư luận" chứ không ai bỏ ra nhiều kinh phí như thế đi đào cả quả đồi đang xanh tốt để trồng keo bao giờ?

Cây keo giống mới được trồng.

Theo biên bản làm việc đề lúc 8h sáng ngày 03/3/2022 của UBND xã Châu Lý với thành phần gồm các ông Vi Văn Quành – Chủ tịch UBND xã; ông Trần Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND xã; Cao Văn Khoa – Cán bộ địa chính xã; Vi Văn Huy – Cán bộ kiểm lâm xã và ông Kim Văn Toản – Trưởng bản Khúa thì tại thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác nhận thấy có một máy xúc đang hoạt động đào, san gạt đất với diện tích đã san gạt khoảng 8.000 m2, có một số vùng đất sau khi san gạt đã trồng cây keo giống.

Qua xác minh, Đoàn công tác được biết, máy xúc là do ông Mạnh Trọng An, thường trú tại xóm Khánh Quang, xã Châu Quang thuê về để san gạt đất. Theo ý kiến trình bày của ông An, thửa đất này ông đã mua lại của 5 hộ dân bản Khúa gồm ông Vi Văn Chuyền; Lao Văn Dự; Vi Văn Nang; Vi Văn Kháng và Kim Văn Đại. Thửa đất này đã được các hộ dân nói trên sử dụng, canh tác từ năm 1995 đến nay.

Một phần đang còn bị đào dở dang với những cồn đất nham nhở.

Tuy nhiên, nội dung trong biên bản nói trên thì lại cho rằng "Để việc sản xuất, canh tác được thuận tiện nên ông An đã thuê máy về san gạt để tiếp tục trồng keo"(?).

Làm việc với PV, ông Vi Văn Quành – Chủ tịch UBND xã Châu Lý xác nhận có sự việc trên và thừa nhận việc đào bới, san gạt đất nói trên của ông An đã diễn ra được một thời gian khá lâu thì UBND xã mới phát hiện. "Do khu vực nói trên nằm khuất sau đồi keo của người dân nên việc đào bới, san gạt đã diễn ra được một thời gian và diện tích san gạt đã khá lớn thì xã mới phát hiện. Chúng tôi phát hiện khi thấy xe tải chở đất thừa đi ra ngoài đường lớn…".

Biên bản của UBND xã Châu Lý.

Ông Quành cũng cho biết thêm, diện tích đất nói trên là đất rừng sản xuất và không có dự án hay nhà xưởng nào được cơ quan chức năng quy hoạch để xây dựng tại khu đất này. Việc đào bới, san gạt của ông An là tự phát và khi phát hiện sự việc thì UBND xã Châu Lý đã yêu cầu dừng ngay việc làm nói trên.

Khi được hỏi sự việc này UBND xã Châu Lý đã báo cáo với huyện Quỳ Hợp hay chưa thì ông Quành nói rằng "chúng tôi chưa được báo cáo với cấp trên"!

Sự việc nêu trên vẫn chưa được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Có thể nói rằng, việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh là việc làm rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong sự việc nêu trên thì cá nhân ông An đã tự ý làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất với diện tích lớn nhằm thực hiện mục đích của mình nhưng chưa bị các cơ quan có trách nhiệm xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật. Điều này có thể tạo ra tiền lệ xấu cho những vi phạm tiếp theo xảy ra tại địa phương này.

Tác giả: Phạm Tuân - Thành Vinh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường