"Quý bà" xinh đẹp hầu toà vì đưa người khác trốn đi nước ngoài

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hương (39 tuổi), trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và bị cáo Trịnh Ngọc Thái (33 tuổi), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng mướt nên nhìn Hương có vẻ trẻ hơi so với tuổi thực của mình. Đứng trước bục khai báo, Hương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tư vấn, môi giới, tuyển dụng, đưa người lao động Việt Nam sang nước ngoài lao động làm việc nhưng từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2019, Phạm Thị Hương cấu kết với một số đối tượng nhiều lần tổ chức cho 10 lao động đi ra nước ngoài làm việc nhằm mục đích kiếm lời.

Bị cáo Hương và Thái khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vào khoảng tháng 3/2018, một người phụ nữ ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu đến gặp Hương để làm thủ tục cho con trai của chị đi du lịch Newzealand theo diện tự túc. Phạm Thị Hương nhận 28.000USD và hồ sơ của người phụ nữ này. Tháng 11/2018, sau khi lao động này bay sang Newzealand thì Hương được hưởng lợi 500 USD.

Tiếp đó, từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2019, Phạm Thị Hương bàn bạc, thống nhất với một đối tượng khác tổ chức cho 8 công dân xuất cảnh sang Mỹ rồi trốn ở lại lao động. Qua đó, Hương đã nhận hồ sơ và thu của 8 gia đình các công dân tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng và 105.000 USD. Số tiền Hương hưởng lợi là 296 triệu đồng.

Đến tháng 10/2019, Phạm Thị Hương tiếp tục nhận hồ sơ và số tiền 5.000 USD để tổ chức cho một người phụ nữ xuất cảnh sang Mỹ. Tuy nhiên khi ra đến sân bay, người này không làm thủ tục xuất cảnh được nên sau đó đã cùng gia đình trở về Nghệ An.

Với hành vi phạm tội của mình, Hương bị toà tuyên phạt 4 năm tù giam.

Cơ quan điều tra xác định, trong các công dân được Hương tổ chức đi nước ngoài, có người sau khi sang bằng hình thức du lịch đã bỏ trốn ở lại. Tuy nhiên, có nhiều lao động trục bị trục xuất về nước và bắt về trại tỵ nạn ở Panama, Colombia.

Sau khi không đưa được người đi nước ngoài, Phạm Thị Hương đã trả lại cho gia đình một số công dân hơn 600 triệu đồng và 23.000 USD. Như vậy, tổng số tiền Hương chưa chuyển, trả và hưởng lợi là hơn 422 triệu đồng. Trịnh Ngọc Thái đã có hành vi môi giới cho 2 công dân với Hương để tổ chức đưa các công dân trên trốn đi Mỹ lao động và hưởng lợi số tiền là 23 triệu đồng.

Các bị hại ở phiên toà yêu cầu hai bị cáo trả lại số tiền đã nhận của họ. Trong đó, có bị hại yêu cầu bị cáo Hương trả lại tiền và đưa chồng của mình về Việt Nam. Theo đó, chồng người phụ nữ này bị bắt về trại tỵ nạn ở Panama.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hương 4 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Trịnh Ngọc Thái 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

