Quốc lộ vừa làm xong đã bong tróc nham nhở, sụt lún

Dự án sửa chữa nền, mặt đường quốc lộ 48E qua các địa phương này kéo dài gần 10km, gồm Công ty CP xây dựng Mạnh Thái, Công ty An Phú (trụ sở ở Nghệ An) và Công ty Thanh Tùng (trụ sở ở Hà Nội) thi công. Dự án được chia làm 2 gói, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng; do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư.