Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 1/2024 tại các bãi biển Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò, Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu

Theo đó, thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước tại 4 bãi biển Quỳnh Phương – thị xã Hoàng Mai; Diễn Thành – huyện Diễn Châu; Cửa Lò và Cửa Hội – thị xã Cửa Lò đợt 1 với 13 Thông số giám sát (nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms). Quy chuẩn so sánh dựa trên QCVN 10-MT:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Sau khi phân tích, kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương hầu hết các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn (có 03 thông số vượt quy chuẩn đó là: TSS vượt 2 lần, Amoni (NH4+ - N) vượt 1,77 lần, Sắt (Fe) vượt 2,14 lần).

Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành, Cửa Lò, Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn; riêng hàm lượng Amoni (NH4+) vượt Quy chuẩn tại biển Diễn Thành không đáng kể là 1,03 lần và tại Cửa Lò, Cửa Hội lần lượt là 2,91 lần và 1,86 lần.

Tại Công văn này, Sở Tài nguyên và môi trường cho biết, so sánh các thông số quan trắc với các năm trước cho thấy, tổng chất rắn lơ lửng TSS, Amoni (NH4+ - N), sắt Fe vẫn có ghi nhận kết quả vượt Quy chuẩn nước biển trong những năm qua. Ngoài ra, việc thay đổi Quy chuẩn áp dụng từ QCVN 10-MT:2015/BTNMT sang QCVN 10:2023/BTNMT từ tháng 9/2023 dẫn đến giới hạn thông số Amoni quy định thấp hơn nên kết quả quan trắc có vượt Quy chuẩn mặc dù chất lượng nước biển ven bờ tại các bãi biển hiện tại không biến đổi so với các năm trước.

