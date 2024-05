Đã xác định vị trí tàu câu mực bị chìm ở Nghệ An

Tàu cá NA 4611 TS được xác định chìm tại tọa độ 19°10'N - 105°49'E.

Sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đến trưa 4/5, lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí tàu cá NA 4611 TS chìm tại tọa độ 19°10'N - 105°49'E.

Tuy xác định được vị trí nhưng do mực nước sâu, không có dụng cụ lặn nên chưa thể kiểm tra bên trong tàu. Lực lượng tìm kiếm và gia đình đang liên hệ thợ lặn để tiến hành lặn, kiểm tra bên trong tàu chìm.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), vào chiều qua (3/5), do sóng to, biển động nên một số phương tiện tìm kiếm có công suất nhỏ đã phải rút khỏi hiện trường để bảo đảm an toàn.

Đến sáng nay, có hơn 20 phương tiện của các Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), Cảnh sát biển Vùng 1 và tàu cá ngư dân địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm tàu cá và hai ngư dân bị mất tích.

Cùng với tìm kiếm trên biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng tổ chức tìm kiếm dọc bãi biển.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 3/5, khi đang hành nghề câu mực tại tọa độ 19°09'00"N - 105°47'00"E, cách bờ khoảng 5 hải lý thì tàu cá số hiệu NA 4611 (dài 8m) bị lật và chìm. Trên thuyền lúc này có 3 người, gồm anh Hoàng Đức Đông (sinh năm 1990), Hoàng Đức Thi (sinh năm 1989) và Trương Văn Hưng (sinh năm 1985), đều trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Lúc tàu chìm, anh Thi bơi ra gặp được 1 thuyền nhỏ kịp thời cứu sống, còn anh Đông và anh Hưng bị mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng các đơn vị tuyến biển, phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân tổ chức hàng chục phương tiện tìm kiếm.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân dân