Quen qua facebook được 3 ngày, nữ sinh 14 tuổi trốn gia đình đến nhà bạn trai chơi

Ngày 9/8, Công an xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bàn nữ sinh 14 tuổi cho gia đình, sau nhiều ngày em này bỏ nhà đi, không liên lạc được. Cụ thể, ngày 7/8, Công an xã Mông Sơn tổ chức tuần tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và người nhập cư trái phép vào địa bàn xã biên giới, phát hiện ra L.T.N.Y. (14 tuổi, trú bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) người nhập cư trái phép. Làm việc với N.Y., cô gái này khai nhận đã trốn gia đình để đến nhà bạn trai chơi. N.Y. kể lại, trước đó, ngày 7/7, nữ sinh này nghỉ hè nên bắt xe ra Hà Nội thăm bố đang làm công nhân. Ngày 5/8, Y. được bố đón xe cho về quê. Tuy nhiên, sau khi bắt xe về quê, Y. được Vi Văn T. (17 tuổi) rủ về nhà mình ở xã Môn Sơn (Con Cuông) chơi.

Dù chỉ mới quen nhau được 3 ngày trên facebook nhưng Y. liền gật đầu đồng ý.

Sau khi Y. đi xe về đến huyện Con Cuông thì được T. ra đón về nhà mình chơi. Y. sau đó cắt liên lạc khiến gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi.

Sau khi phát hiện sự việc, Ban Công an xã Môn Sơn đã liên lạc với gia đình N.Y. để xác minh thông tin. Khi nhận thông tin, bố của N.Y. đã lập tức bắt xe từ Hà Nội về để đón con về nhà.

