Quế Vân xới drama với Trường Giang, Nhã Phương phản ứng sao?

Mới đây trên trang cá nhân, Quế Vân gây xôn xao khi bất ngờ xới drama tình ái với Trường Giang. Nữ ca sĩ chia sẻ tình trường kém may mắn, nhắc đến hai người đàn ông cô "bóc phốt".



Quế Vân viết: "Nhiều khi cũng ngước mặt lên trời và tự hỏi tại sao tôi yêu ai cũng hết lòng và người đàn ông nào cũng nói 1 câu, em tốt với anh quá! Thế nhưng tại sao tôi tốt mà toàn gặp lũ khốn nạn? Người A thì bảo tôi yêu dại khờ. Người B thì bảo tôi yêu cảm tính. Người C thì... Nhưng suy cho cùng tôi đã tự biết được lý do và hoàn toàn chấp nhận nó, đó chỉ là 2 từ "trả nghiệp" mà thôi.