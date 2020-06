Quay clip tách mít chín mọng trên cây cực đã mắt, anh chàng không ngờ bị nhận "gạch đá" vì chi tiết này

Your browser does not support the video tag.

Mít là loại quả có hương vị thơm ngon nên được nhiều người yêu thích. Chính vì thế những hình ảnh, đoạn video,... liên quan đến mít đăng tải lên mạng xã hội đều thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, cũng liên quan đến chủ đề là mít, một anh chàng đã trở thành đề tài bàn tán của dân mạng chỉ qua 1 clip mà mình chủ động đăng tải.

Trong clip, anh chàng chỉ cần sử dụng lực tay là có thể tách ngay trái mít có kích cỡ khá lớn, chín mọng. Từng múi mít nhanh chóng tung ra và rơi cả xuống đất.

Cận cảnh anh chàng dùng tay tách mít.

Cứ tưởng được khen ngợi vì video hay ho, nhưng anh chàng không thể ngờ rằng chính hành động này đã khiến cư dân mạng lên án, chỉ trích vì gây lãng phí. Theo đó, nhiều người cho rằng, sau khi được tách, từng múi mít sẽ rớt xuống đất.

- “Không làm nhẹ tay hơn được hả, lãng phí quá”.

- “Sao mít gì bóp tay không dễ vậy, mà phí quá”.

- “Để cho tôi, tôi ăn cả quả. Còn không có mà ăn đây”.

Tuy nhiên, một số khác sau đó cũng đã lên tiếng thanh minh cho anh chàng, rằng đây là mít ướt (loại mít không nhiều chất bổ), một số vùng chỉ cho gia súc ăn nên việc anh chàng làm mít rơi xuống đất cũng không quá nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cũng có người hoài nghi về clip vì cho rằng, chưa bao giờ nhìn thấy 1 quả mít lớn mà vỏ lẫn múi đều mềm đến độ bóc bằng tay được như vậy.

Đoạn clip hiện vẫn đang là đề tài được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tác giả: Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com