Quảng Ninh: Phạt 17 triệu đồng “ZIN nhà nghỉ tình yêu” trưng bày tranh, đồ vật có nội dung khiêu dâm, đồi trụy

Theo nguồn tin riêng của Pháp luật Plus cho biết, ngày 25/5, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Móng Cái do Phòng Văn hoá thông tin chủ trì, phối hợp với UBND xã Hải Xuân, Công an xã Hải Xuân tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Zin nhà nghỉ tình yêu (tại số 22, Ngõ Đông Thịnh, thôn 9, Xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái).

Lực lượng chức năng lập biên bản chủ nhà nghỉ vì trưng bày tranh, đồ vật có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trong phòng.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố phát hiện cơ sở kinh doanh vi phạm các hành vi: Cơ sở kinh doanh chưa được cơ quan chức năng thẩm định, ban hành thông báo đủ điều kiện, không thông báo trước khi đi vào hoạt động.

Treo, trưng bày tranh, đồ vật có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, treo biển hiệu tên cơ sở kinh doanh không đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bên trong một phòng nghỉ của nhà nghỉ ZIN tình yêu có hình ảnh khiêu dâm kích động bạo lực.

Một số dụng cụ được cho không phù hợp, có tính bạo lực trong phòng nghỉ.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã yêu cầu cơ sở kinh doanh dừng hoạt động kinh doanh, tạm giữ các đồ vật khiêu dâm, đồi trụy, tháo dỡ các tranh, đồ vật có nội dung khiêu dâm, đồi trụy và biển hiệu kinh doanh; tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định, tổng mức đề nghị xử phạt là 17 triệu đồng.

Những hình ảnh, công cụ thúc đẩy kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy có thể tạo ra sự tò mò để thu hút khách thế nhưng nó lại có thể mang lại tác động tiêu cực đối với tâm lý, nhân cách con người và không phù hợp với truyền thống và định hướng văn hóa con người Việt Nam. Đây là một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch là làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Pháp luật Plus