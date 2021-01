Quảng Ngãi: Một trường mầm non bị phụ huynh “tố” “cắt xén” tiền ăn của trẻ

Theo đó, từ đầu tháng 12/2020 đến nay, dư luận tại khu vực xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, nhất là phụ huynh có con em đang theo học tại trường mầm non xã Nghĩa Dõng bức xúc trước việc phần ăn của trẻ không chỉ thiếu mà còn ít và không đúng như thực đơn do Ban giám hiệu nhà trường công khai nên đã gửi đơn đến các ngành chức năng để yêu cầu làm rõ vấn đề này.

Một bữa ăn của các cháu tại trường Mầm non Nghĩa Dõng (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Cụ thể, nhiều phụ huynh cho rằng, Ban giám hiệu trường này đã cắt giảm khẩu phần ăn của trẻ mà không thông qua các phụ huynh. Theo phụ huynh L. T. M. H., đầu tháng 12/2020, chị vô tình đến lớp của con đúng vào giờ ăn trưa, chứng kiến thức ăn của con chỉ có một ít thịt băm và chén canh lõng bõng nước khiến chị rất ngạc nhiên. Đồng thời, khẩu phần ăn này cũng khác xa với thực đơn do trường công bố. “Thực đơn do trường công bố ngày hôm đó gồm: bí đỏ xào thịt bò, gà xé rim, canh tôm rau ngót và chuối, nhưng thực tế những gì chứng kiến lại không như vậy”, chị H. bức xúc.

Sau khi phát hiện sự việc, hội phụ huynh đã phản ánh đến Ban giám hiệu trường mầm non Nghĩa Dõng đồng thời yêu cầu làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo lãnh đạo trường, sở dĩ có sự thay đổi trong khẩu phần ăn của các cháu là do vật giá tăng cao gây khó cho đơn vị cung cấp nên phải giảm món ăn.

Thực đơn được nhà trường công khai (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Được biết, mỗi phụ huynh có con theo học tại trường đóng 19.000 đồng tiền ăn/cháu/ngày, bao gồm một bữa ăn chính và một bữa ăn phụ. Mức giá này bằng với nhiều trường mầm non khác ở TP Quảng Ngãi. Chị L. T. T. T., cho rằng, việc nhà trường giải thích do vật giá tăng cao nên cắt giảm món ăn của trẻ là không hợp lý. Vì ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã thông tin việc trường ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp thức ăn cho trẻ với mức giá cao hơn giá thị trường và mức giá này được giữ nguyên trong suốt quá trình cung cấp thực phẩm.

Nhiều phụ huynh cho biết thêm, Ban giám hiệu trường còn phân công nhân viên cấp dưỡng lên đứng lớp chăm sóc trẻ là không đúng quy định, bởi lương của nhân viên cấp dưỡng là do phụ huynh đóng tiền để trả. Cụ thể, để phục vụ bữa ăn cho gần 160 cháu, trường thuê 3 cấp dưỡng, mỗi tháng trả lương 4 triệu đồng/người. Chị L. T. M., cho rằng, cấp dưỡng sẽ không có chuyên môn đứng lớp chăm trẻ. Đồng thời, việc điều cấp dưỡng lên lớp còn ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bữa ăn cho các cháu.

Trường Mần non Nghĩa Dõng, nơi các phụ huynh có con theo học tại đây bức xúc vì khẩu phần ăn của các cháu không đúng như nhà trường đã công khai

Trao đổi với báo chí về những nghi vấn của phụ huynh, bà Võ Thị Sung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Dõng thừa nhận món ăn của trẻ không đúng so với thực đơn đưa ra. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn không bị giảm, vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Đồng thời, bà Sung cho rằng việc điều nhân viên cấp dưỡng lên đứng lớp là do thiếu giáo viên và thừa nhận việc này là sai.

“Nguyên nhân bữa ăn không đúng như thực đơn là do sau bão rau dập nát, lại tăng giá quá cao nên buộc phải giảm món rau, nhưng lại tăng lượng thịt, cá nên bữa ăn vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Việc này cũng chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần sau bão. Còn về việc đưa cấp dưỡng do phụ huynh thuê để nấu ăn lên đứng lớp là do nhà trường thiếu giáo viên nên phải sử dụng nhân viên cấp dưỡng chăm sóc trẻ. Việc Ban giám hiệu tự ý quyết định giảm món ăn của trẻ cũng như điều nhân viên cấp dưỡng lên đứng lớp chăm trẻ không thông qua ý kiến của Hội phụ huynh là sai”, bà Sung giải thích.

Được biết, bão lũ ảnh hưởng đến Quảng Ngãi xảy ra vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2020. Trong khi, hình ảnh được phụ huynh ghi lại diễn ra vào đầu tháng 12/2020. Vậy, thời gian bữa ăn của trẻ bị cắt giảm phải chăng chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần? Về vấn đề này, bà Sung cho rằng bà không nhớ là thời điểm đó bị ảnh hưởng của cơn bão nào.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: Báo Công lý & Xã hội