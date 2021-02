Quảng Nam: 2 người tử vong do TNGT xảy ra trong kỳ nghỉ Tết

Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT Quảng Nam thực hiện hàng trăm lượt TTKS, tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về pháp luật ATGT

Chiều 15/2, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết, để đảm bảo TTATGT trên địa bàn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, lực lượng CSGT Quảng Nam đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động bảo đảm TTATGT.

Trong đó, tập trung đảm bảo TTATGT trên các tuyến giao thông trọng điểm, các điểm phức tạp trên các tuyến QL qua địa phận tỉnh Quảng Nam; đồng thời, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật ATGT.

Thống kê những ngày nghỉ Tết Tân Sửu, từ ngày 12-15/2 (mùng 1-4 Tết), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 2 vụ TNGT đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người tử vong.

Cụ thể: Vào khoảng 19h ngày 13/2, tại Km 16+200 đường ĐT 613 thuộc Tân An, (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 92H1-731.48 do Nguyễn Trung Phúc (SN 1997, trú Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) điều khiển hướng QL1 đi xã Bình Dương và xe mô tô 92H1-21754 do Nguyễn Duy Khánh (SN 1956, trú Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Vụ TNGT khiến Nguyễn Duy Khanh chết tại chỗ.

Tiếp đó, vào Lúc 19h30 ngày 13/2, tại Km 0+200 đường ĐH13 thuộc thôn Hằng Phước Bắc, xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 92E1-024.63 do Võ Như Cường (SN 1993, trú Tân An, Đại Lãnh, Đại Lộc) điều khiển với xe mô tô 48E1-247.82 do Nguyễn Triều (SN 1966) điều khiển chở theo Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, cùng trú Hằng Phước Bắc, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) lưu hành cùng chiều, hướng Đại Hưng - Đại Lãnh.

Hậu quả, TNGT khiến bà Hoa tử vong khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu sau đó.

