Quân "trọc" và em ruột vừa bị Công an Hà Nội bắt khẩn cấp là ai?

Nhóm đối tượng có nhiều tài sản bất minh, nhiều nhà đất ở quận Ba Đình

Sáng 8/4, trao đổi với PV báo Thanh niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Quân "trọc" (tức Thạch Anh Quân, 46 tuổi, trú phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 3 đàn em là Thạch Thế Nghĩa (40 tuổi, em ruột Quân), Lưu Tiến Huy (31 tuổi, trú phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Văn Mạnh (24 tuổi, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ rội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại điều 201 bộ luật Hình sự.

Trước đó, theo thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội giao Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm điều tra triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Thạch Anh Quân, tức Quân "trọc" cầm đầu.

Trong ổ nhóm này, từ đối tượng cầm đầu đến đám đàn em đều là đối tượng lưu manh cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Các đối tượng không có nghề nghiệp, lấy hoạt động cho vay lãi "tín dụng đen" làm nguồn sống, có nhiều bất minh về kinh tế, sở hữu nhiều nhà, đất trong khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Thạch Anh Quân (ở giữa) cùng hai đàn em thân tín. Ảnh: Công an nhân dân

Quá trình tổ chức trinh sát thu thập tài liệu về ổ nhóm trên, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định: Từ năm 2010, Thạch Anh Quân cho vay nặng lãi cùng em ruột là Thạch Thế Nghĩa; Thạch Quân Chính (SN 1979) và các đối tượng đàn em thân tín trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Quân sử dụng nhà riêng và thuê nhiều địa điểm khác nhau để làm cửa hàng. Khách vay chủ yếu là những người có nơi ở rõ ràng tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Từ đầu năm 2020, Quân thuê cửa hàng tại số 4 Phạm Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội để làm nơi giao dịch cho vay tiền.

Cuối năm 2021, Quân ép khách vay nợ là bà Trần Thị Yến (SN 1957) bán lại căn nhà số 37 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cho Quân với giá rẻ 1,5 tỷ đồng. Sau khi mua được căn nhà trên, Quân giao căn nhà này cho đàn em trông giữ và sử dụng để giao dịch với khách có nhu cầu vay tiền.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định, trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, nhóm của Thạch Anh Quân cho khoảng 100 khách vay với tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng.

Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động “tín dụng đen” với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Quá khứ bất hảo của trùm tín dụng đen Quân "trọc"

Nói về quá khứ của Quân "trọc", báo An ninh thủ đô thuật lại: Vào năm 2010, Thạch Anh Quân lúc đó 34 tuổi, "khởi nghiệp" bằng hoạt động cho vay lãi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.

Năm 2011, trong một lần tham gia giao thông, Quân bị liên quân 141 - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau 15 tháng ngồi tù, Quân lại học thêm được một số "ngón nghề" từ những bạn tù nên tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay nặng lãi.

Sau khi ra tù, Quân cùng với em ruột là Thạch Thế Nghĩa, Thạch Quân Chính cùng đàn em thân tín là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tiếp tục hoạt động cho vay lãi nặng.

Nếu thời gian đầu, Quân "trọc" làm cùng hai em trai thì sau đó, tên này tiếp tục thuê thêm đàn em thân tín. Hầu hết trong số đó đều đã có tiền án, tiền sự, không có công ăn việc làm và sẵn sàng làm bất cứ việc gì do đàn anh sai khiến.

Trong số đó phải kể đến Lưu Tiến Huy (SN 1991, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Huy đã có 1 tiền án với tội danh "Cướp tài sản"; Phạm Văn Mạnh, SN 1998, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; Bùi Duy Mạnh, SN 1996, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng Mạnh "kịp" có 1 tiền án tội bắt giữ người trái pháp luật, bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 6 tháng tù án treo.

Vì không có việc làm ổn định, lại có tiền án, nên chúng coi việc cho vay nặng lãi là nguồn sống. Số tiền lãi "cắt cổ" được đường dây của Quân "trọc" tính trên mỗi đầu con nợ là từ 1.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày. Ai vay số tiền lớn thì lãi thấp mà vay số tiền càng ít thì lãi càng cao và phụ thuộc vào khả năng chi trả của con nợ.

Vòi bạch tuộc trong hoạt động "tín dụng đen" của ổ nhóm Quân "trọc" cứ ngày một dài ra, "hút máu" từng người, từng người đến khi họ kiệt quệ, không thể chi trả được thì Quân "trọc" cho đàn em đến mua lại nhà cửa, đất đai với giá "bèo", đẩy con nợ vào đường cùng.

Quân “trọc” chưa từng phải ghi giấy vay nợ, hay giấy tờ thế chấp tài sản, hoặc giấy tờ bảo đảm cho bất kỳ ai. Bởi chỉ nghe thấy tên Quân “trọc” thôi là con nợ đã run sợ, huống hồ có ý định “bùng” tiền của anh em nhà họ Thạch.

