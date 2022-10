Phương án tái định cư cho dân ở khu vực vết nứt lớn trên núi ở Kỳ Sơn

Sau trận lũ quét xảy ra, hiện nay, phía trên đỉnh núi khu vực 2 bản Hoà Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ trôi trượt xuống nhà dân bất kỳ lúc nào. Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, huyện Kỳ Sơn đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương.

Đường trung tâm trị trấn Mường Xén bùn sâu vài chục cm

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, toàn bộ khu vực này đều nằm trong diện báo động đỏ. Huyện đã làm việc trực tiếp với UBND xã Tà Cạ, Ban quản lý Bản và thống nhất, trước mắt, trong trường hợp trời mưa to, chủ động, kiên quyết đưa các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Hàng trăm các bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang được điều động giúp dân khắc phục mưa lũ 3 ngày qua tại Kỳ Sơn.

“Đảm bảo an toàn cho người dân, và không để người dân đói rét” là chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An. Có mặt tại vùng tâm lũ huyện Kỳ Sơn, ông Nguyễn Đức Trung đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại do lũ gây ra.

Về việc tái định cư đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ, ông Nguyễn Đức Trung cho hay: “Về lâu dài, phải rà soát lại các khu vực dân cư, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để kịp thời di dời dân cư và tính toán những vị trí để quy hoạch người dân sống ở những vị trí an toàn hơn. Huyện đã báo cáo tỉnh có phương án, trước mắt sẽ sơ tán dân để đảm bảo an toàn, nhưng về lâu dài phải quy hoạch điểm dân cư mới an toàn hơn”.

Mì tôm nhu yếu phẩm được vận chuyển vào tâm lũ bằng con đường tạm đi qua cầu khỉ.

Bước sang ngày thứ 5 sau trận lũ quét, sáng nay, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đang có mặt tại vùng tâm lũ, khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống người dân. Cùng với đó, công tác cứu trợ đang được thực hiện kịp thời. Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm từ mọi miền tổ quốc đã và đang hướng về người dân vùng lũ Nghệ An, với tình cảm và vật chất, phần nào xoa dịu nỗi đau, mất mát của người dân nơi đây./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: vov.vn