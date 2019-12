Phụ huynh hành hung giáo viên: Bố mẹ đang dạy con thói côn đồ

Thời gian vừa qua, liên tiếp những vụ phụ huynh đánh giáo viên vì cảm thấy bất mãn. Còn nhớ, hồi tháng 3, tại trường mầm non 21, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra sự việc phụ huynh hành hung cô giáo. Cụ thể, sau giờ học, có một phụ huynh vào trường, kiếm cô giáo T., xông tới và tát, chửi cô giáo. Lý do mà phụ huynh đưa ra là do nghe con về nhà nói cô đánh con ở trong lớp, nhưng thực tế lại chưa có bằng chứng gì chứng minh được.

Hay mới đây nhất, một nữ phụ huynh tát vào mặt nữ hiệu trưởng trung tâm dạy nhạc tại Đà Nẵng. Lý do được phụ huynh đưa ra là do các giáo viên của trung tâm dạy nhạc tắc trách, không quan tâm đến con mình, đồng thời bất bình về những lời nói xúc phạm của nữ hiệu trưởng nên bà Thy đã không kiềm chế được hành vi.

Phụ huynh tát thẳng mặt giáo viên tại Đà Nẵng (Ảnh cắt từ clip).

Trước những câu chuyện đáng buồn này, Ths. giáo dục Nguyễn Chí Anh (nguyên hiệu trưởng trường THCS Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ) bày tỏ những băn khoăn: "Đúng là thời gian gần đây tôi có theo dõi và thấy những câu chuyện thật đáng lên án khi phụ huynh đánh giáo viên. Ngày trước, khi tôi còn làm hiệu trưởng ở trường thì hầu như không bao giờ có chuyện đó. Khi học sinh có vấn đề gì phụ huynh sẽ đến trường và hỏi thăm thầy cô giáo chủ nhiệm, sau đó sẽ cùng nhau định hướng lại cho học sinh đó. Có chăng cũng chỉ vài câu to tiếng rồi thôi chứ không có chuyện hành hung giáo viên".

Cũng theo Ths. giáo dục Nguyễn Chí Anh, hiện nay nhiều phụ huynh học sinh luôn coi con mình là "con vàng con bạc" mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi sai lệch với thầy cô giáo. Vì thế, sau những bài học này, phụ huynh cũng nên rút kinh nghiệm và tìm hiểu để hành động có chừng mực khi tiếp xúc với thầy cô giáo. Nếu cảm thấy bất mãn thì hãy dùng lời nói thay vì nắm đấm.

Bởi, đánh giáo viên không hề giải quyết được vấn đề mà chỉ hại cho bản thân họ khi họ đã làm trái pháp luật. Điều quan trọng hơn, con họ nhìn vào sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn đứa trẻ đó sẽ xấu hổ với bạn bè và học thói côn đồ từ bố mẹ chúng. Từ đây, bạo lực học đường sẽ tiếp diễn.

Ths. giáo dục Nguyễn Chí Anh.

“Bố mẹ nên làm gương cho con cái, đây là tấm gương lớn ảnh hưởng đến tương lai của con sau này. Chỉ một hành động sai trái của bố mẹ con sẽ học tập và bắt chước theo. Vì thế, phụ huynh nên tự biết kiểm soát hành vi của chính mình thì mình mới dạy được con mình”, Ths. giáo dục Nguyễn Chí Anh cho biết.

Chia sẻ thẳng thắn với PV, Ths. giáo dục Phạm Phúc Thịnh cho rằng: “Với những phụ huynh đánh giáo viên thì cần xử lý đúng pháp luật vì họ chưa tuân thủ pháp luật. Chúng ta đều biết rõ, thân thể người khác là bất khả xâm phạm, hơn nữa đây còn là thầy cô giáo. Tôi cũng có xem qua clip phụ huynh đánh giáo viên tại Đà Nẵng thì thấy đây là một người có những lời nói không được chuẩn mực, hay nói cách khác là người có tiền, có quyền nên hành động giống như kiểu: Có biết ta là ai không? Điều này sẽ được gì?”.

Ths. giáo dục Phạm Phúc Thịnh còn cho hay, hiện nay, một số người hình thành thói quen khi có tiền thì coi trời bằng vung. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do có một số những vi phạm pháp luật chưa được xử lý nghiêm minh, có vụ việc còn bỏ ngỏ.

Vì vậy, giáo viên và nhà trường cần có phương án để tự bảo vệ chính mình, tránh những điều không hay xảy ra.

Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa giáo viên và phụ huynh thì cần có những trao đổi cụ thể để tìm phương án giải quyết.