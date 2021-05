Phòng PA04 Công an tỉnh Nghệ An: 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh kinh tế Nghệ An dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự giúp đỡ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương cùng sự cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ chiến sỹ, Phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng Công an Nghệ An giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ra đời trong những năm tháng hào hùng, sục sôi khí thế cách mạng của toàn dân tộc; trong hoàn cảnh đất nước vừa đấu tranh chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; nhiệm vụ nặng nề, tổ chức bộ máy còn non trẻ, nhưng khó khăn càng tôi luyện thêm ý chí của lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An. Qua mọi giai đoạn của lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ phòng An ninh kinh tế đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh ngăn chặn hoạt động tình báo, phá hoại trên lĩnh vực kinh tế của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, của nhân dân, trong đó có nhiều chiến công gây tiếng vang lớn.

Đặc biệt, trong cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, với ý chí “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, nhiều cán bộ, chiến sỹ phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam và một số đồng chí đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu. Thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975, hòa bình lập lại, non sông thu về một mối, cả nước tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; lực lượng an ninh kinh tế đã triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm, đấu tranh làm rõ nhiều vụ án kinh tế lớn, hạn chế thiệt hại cho nhà nước

Lực lượng An ninh kinh tế Công an Nghệ An hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai.

Khi đất nước bước sang thời kỳ mở cửa hội nhập khu vực và quốc tế một cách toàn diện, lực lượng an ninh kinh tế đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình thực tiễn. Qua đó, tham mưu cho lãnh đạo các cấp có nhiều thông tin phục vụ hoạch định chính sách, đường lối phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo môi trường ổn định, phát triển bền vững cũng như chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế một cách kịp thời.

Đồng thời, lực lượng An ninh kinh tế đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn đúng đối tác đầu tư, làm rõ hoạt động lừa đảo của nhiều nhà đầu tư giả mạo, kịp thời kiến nghị xử lý và báo cáo tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh từ chối cấp phép đầu tư tránh thiệt hại về kinh tế cho tỉnh nhà. Xác lập, đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ góp phần làm rõ hàng trăm vụ, việc, bắt hàng trăm đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp, phá hủy công trình, phương tiện quan trọng liên quan an ninh quốc phòng; sai phạm trong việc thực hiện các dự án, tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo kinh tế… nhiều chuyên án buôn bán, tiêu thụ tiền giả thu hơn 2 nghìn tỷ đồng. Những chiến công đó là sự kết tinh của tinh thần dũng cảm, tận tụy, khôn khéo, mưu trí, nhanh nhạy trong công tác và vận dụng sáng tạo chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong xu thế đất nước hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng.

Hằng năm, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đều thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành 08 Đề án, Chỉ thị và hàng chục kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, ký kết 17 quy chế phối hợp với các ngành liên quan; tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước và diễn đàn “Lực lượng an ninh kinh tế lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp”, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân, người lao động tham gia. Qua đó xây dựng 07 mô hình, điển hình tiên tiến về “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và tố giác tội phạm”, 233 Ban tự quản, 1.756 Tổ tự quản; tham mưu phối hợp tổ chức hàng chục lớp huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng cũng được quan tâm, chỉ đạo. Nhất là, chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng; xây dựng phẩm chất đạo đức trong sạch, lành mạnh. Từng bước nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ gắn với thực hiện tốt phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được kiện toàn, củng cố với 100% cán bộ, chiến sỹ có trình độ đại học, sau đại học, có năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và hiểu kiến thức xã hội để phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sỹ phòng PA04 Công an Nghệ An luôn rèn luyện phong cách người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an Nghệ An đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ An ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng các đơn vị nghiệp vụ khác phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Ghi nhận những thành tích to lớn đó, tập thể Phòng PA04 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 35 Bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, hàng trăm Bằng khen, giấy khen, thư khen của các cơ quan, ban ngành. Chi bộ đơn vị nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị Quyết thắng và dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở; hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo phòng PA04 trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới tình hình an ninh kinh tế còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các loại tội phạm kinh tế tiếp tục gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; công tác bảo vệ an ninh kinh tế sẽ càng khó khăn và phức tạp hơn. Tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng PA04 Công an tỉnh Nghệ An quyết tâm phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An.



Tác giả: Thục Linh - Mai Liễu

Nguồn tin: cuocsongantoan.vn