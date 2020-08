Phóng như bay qua ngã tư, đôi nam nữ lao thẳng vào gầm container

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 0h28 ngày 16/8, tại ngã tư Lộc An, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Thời điểm trên, một đôi nam nữ điều khiển xe máy mang BKS: 66M1-493.26 di chuyển trên đường 769 hướng về quốc lộ 51, khi đến khu vực ngã tư Lộc An thì xảy ra va chạm với xe container chạy theo hướng huyện Long Thành - Nhơn Trạch.

Cú va chạm khiến cả 2 lọt vào gầm container rồi bị bánh xe cán trúng, tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là sau khi xảy ra tai nạn, tài xế container đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Thông tin thêm trên tờ Công an TP.HCM, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1997, quê tỉnh Tiền Giang) và chị Nguyễn Thị Ngọc K. (SN 1992, quê tỉnh Tiền Giang).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera an ninh tại khu vực để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn