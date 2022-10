Phòng An ninh nội địa Công an Nghệ An hướng tới vùng lũ Kỳ Sơn

Thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo, Hội phụ nữ, Chi đoàn Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Nghệ An do Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao quà cho Công an xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn khắc phục thiệt hại trụ sở do bị lũ làm sập hoàn toàn. Hàng chục mét khối đất, đá khu vực đồi núi thuộc bản Cánh, xã Tà Cạ bất ngờ sạt lở đã vùi lấp toàn bộ trụ sở Công an xã Tà Cạ.

Đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ chiến sỹ Công an xã Tà Cạ



Ngoài ra, Đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên và trao 14 suất quà ủng hộ đồng bào, thân nhân các cán bộ chiến sỹ Công an bị thiệt hại nặng; động viên các đồng chí cán bộ của đơn vị được tăng cường tham gia làm nhiệm vụ giúp người dân. Tổng các phần quà trị giá 28 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến hỏi thăm động viên các gia đình có nhà bị sập sau trận lũ quét



Được biết, trong đợt mưa bão vừa qua, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động cán bộ chiến sỹ của phòng tham gia cùng lực lượng công an tỉnh trực tiếp có mặt tại vùng lũ để giúp đỡ người dân sơ tán, khắc phục thiệt hại, dọn dẹp đất đá tại nhà dân và trụ sở chính quyền bị chôn vùi do lũ lụt gây ra.

Đoàn công tác tặng quà cho gia đình cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại nặng bởi lũ quét.

Cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh nội địa chung tay giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ.



Thời gian tới, Phòng An ninh nội địa sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để góp phần giúp đỡ người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn