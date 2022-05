Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9: "Tôi chỉ đụng tay vào nốt ruồi"

Sau khi nhận được đơn phản ánh của phụ huynh học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã yêu cầu ông T. (phó hiệu trưởng một trường THCS tại huyện Bến Cầu) tường trình vụ việc.

Theo bản tường trình, ông T. xác nhận có gọi em C. (SN 2007, học sinh lớp 9 tại trường) vào phòng làm việc của mình trong giờ giải lao sau buổi thi sáng 10/5.

Ông T. giải thích: "Tôi có gặp và gọi em C. lên phòng làm việc của tôi để hỏi thăm em Châu về việc kiểm tra học kì 2 và việc ôn thi tuyển 10 năm học 2022-2023".

Theo ông T., thời gian trước em Châu có tham gia kì thi sát hạch học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi vòng tỉnh nhưng bị rớt.

Ông T. cho biết: "Tôi hỏi thăm em có muốn tham gia thi môn học khác không, nếu có nhu cầu thì thầy sẽ xin ý kiến lãnh đạo để xem xét nhưng em Châu trả lời là con không thi nữa mà muốn dành thời gian để ôn thi tuyển 10".

Sau đó, ông T. hỏi nhiều về kế hoạch thi tuyển lớp 10 và in cho C. công văn về kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023 của tỉnh.

Trong bản tường trình, ông T. viết: "Sau khi hỏi chuyện xong thì tôi đứng lên đưa cho em C. công văn 1067/QĐ-UBND, nhưng vì khi đứng lên đi thì không may tôi có vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi của phòng tôi nên đã đụng phải người em C. Đồng thời lúc đó tôi có thấy trên mặt của em C. có một nốt ruồi kì lạ cho nên tôi đã lấy tay đụng và nói nốt ruồi của em có vẻ như sẽ rất tốt đó".

Tuy nhiên, theo bản tường trình của em C., thời điểm này ông T. đang ngồi trên ghế hỏi "Thầy hôn trán em được không?" rồi đứng dậy, đi tới và ghì mạnh vào hai tay C., kéo sát C. vào người, một tay giữ chặt em và một tay thực hiện các hành vi sàm sỡ thân thể của C. Em C. sợ hãi, vùng vẫy mạnh mới thoát ra được và bỏ chạy khỏi phòng.

Hiệu trưởng trường THCS này xác nhận có nhận được phản ánh của phụ huynh nhưng đó chỉ là lời kể của học sinh, nhà trường lại không lắp camera nên rất khó để xác minh đúng sai. Do đó, nhà trường cũng phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.

Ngoài đơn tố cáo gửi UBND xã, Công an huyện Bến Cầu, ban giám hiệu nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, hiện ông Q. (SN 1979, cha bé C.) đã làm thêm đơn tố cáo hành vi xâm hại thân thể trẻ vị thành niên gửi Văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhờ can thiệp bảo vệ con gái mình.

Theo đơn, ông Q. mong muốn được "giải quyết vụ việc này để ngăn chặn kịp thời những hành vi tương tự tiếp tục diễn ra đối với những học sinh khác".

Như Dân trí đã đưa tin, ông T. bị phụ huynh học sinh tố cáo có hành vi sàm sỡ con gái của họ đang học lớp 9 tại trường. Theo phản ánh của phụ huynh em C. (SN 2007, học sinh lớp 9 một trường THCS ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), sự việc học sinh này bị sàm sỡ xảy ra lúc 8h30 ngày 10/5. Thời điểm đó là giờ giải lao sau khi kết thúc thi học kỳ 2 môn Toán, ông T. (Phó hiệu trưởng trường nơi em C. học) gọi học sinh này vào phòng làm việc. Ông này bị "tố" có hành vi sàm sỡ như hôn lên má, sờ ngực, mông… của em C. Sau sự việc, em C. kể lại với gia đình. Phụ huynh phản ánh đến ban giám hiệu nhà trường, UBND xã Long Khánh và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bến Cầu.

Tác giả: Tùng Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí