Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10

Ban chỉ đạo thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương).

Ngày 3/6, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo xét và công nhận tốt nghiệp THCS và thi tuyển lớp 10 THPT năm học 2022–2023 dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương.

Đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Y tế và Ban chỉ đạo các kỳ thi của hai huyện Nam Đàn – Thanh Chương.

Tại huyện Nam Đàn, hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 1 có 740 học sinh đăng ký dự thi với 31 phòng thi. Nhà trường đã huy động 70 cán bộ làm nhiệm vụ thi, các công tác chuẩn bị khác theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng cơ bản hoàn thành.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với Ban chỉ đạo thi huyện Nam Đàn và Trường THPT Nam Đàn 1.

Năm nay, diễn biến dịch Covid-19 đang được khống chế, tuy nhiên nhà trường vẫn chuẩn bị các phương án phòng dịch. Trong đó chuẩn bị 1 phòng chờ và 1 phòng dự phòng trong trường hợp phát hiện thí sinh là F0 thì bố trí thi riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi huyện Nam Đàn và Trường THPT Nam Đàn 1, ông Bùi Đình Long tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị của địa phương. Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An đề nghị địa phương chú trọng vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, y tế, điện nước và các tình huống bất thường khác.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022.

Tại huyện Thanh Chương, đoàn kiểm tra tại 2 điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách và Trường THPT Thanh Chương 1. Theo báo cáo của các nhà trường, năm nay cả hai điểm thi có gần 1,000 thí sinh dự thi.

Trong đó Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 61 thí sinh từ Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (huyện Nam Đàn) nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã sẵn sàng. Do thí sinh đông, địa phương có huy động thêm lực lượng coi thi là giáo viên THCS với điều kiện không nằm trong vùng tuyển sinh và không phải là giáo viên dạy Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (là 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10).

Trường THPT Thanh Chương 1 có 21 phòng thi. Nhà trường đã lắp đặt hệ thống camera và tiến hành chạy thử để kiểm tra các sự cố nếu có. Tổng số giám thị là 49, trong đó có 6 giám thị được tăng cường từ phòng giáo dục.

Kiểm tra phòng dự kiến là nơi lưu trữ đề thi tại Trường THPT Nam Đàn 1.

Làm việc với ban chỉ đạo thi của huyện Thanh Chương và các thành viên trong ban chỉ đạo của tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị các đơn vị từ thực tế kiểm tra ở các nhà trường cần rút kinh nghiệm và đôn đốc các điểm thi còn lại sớm hoàn thành công tác chuẩn bị. Trong đó, ưu tiên an toàn cho các điểm thi, thí sinh dự thi và thực hiện nghiêm túc quy chế thi.

Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An cũng lưu ý địa phương cần quan tâm đến những đối tượng học sinh đặc thù, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Huyện Thanh Chương có một số địa bàn thí sinh phải đi xa dự thi, qua sông nước, hoặc thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở xã biên giới, vùng tái định cư… Ông Bùi Đình Long đề nghị Ban chỉ đạo thi cấp huyện có giải pháp đảm bảo điều kiện thuận lợi, an toàn cho thí sinh dự thi.

Thành viên đoàn kiểm tra lưu ý Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) về vấn đề đảm bảo an toàn thi vòng trong, vòng ngoài.

Trực tiếp đến kiểm tra công tác bảo quản đề thi, các phòng thi dự phòng... đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị của các nhà trường. Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý nhà trường cần thực hiện đúng quy trình, quy chế của kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dù là của tỉnh chứ không phải quốc gia, nhưng có tính cạnh tranh cao, ông Bùi Đình Long đề nghị các hội đồng thi cần quán triệt nghiêm túc các quy định cho đội ngũ làm công tác coi thi, bảo vệ ở các điểm thi. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, lưu ý đến việc sử dụng công nghệ cao để chống gian lận. Đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh.

Ban chỉ đạo thi kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại Trường THPT Thanh Chương 1 và đề nghị phải đảm bảo về bàn ghế, ánh sáng, quạt mát, nước rửa tay sát khuẩn...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng với dịch Covid-19 sau hai năm phải tổ chức trong điều kiện phòng dịch bệnh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ông Bùi Đình Long nhắc nhở các địa phương không chỉ riêng 2 huyện Nam Đàn, Thanh Chương, không chủ quan, mà cần xây dựng các phương án dự phòng, đảm bảo an toàn cho tất cả điểm thi. Các phương án phòng chống dịch bệnh vẫn phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học và có phương án kịp thời trong trường hợp có thí sinh F0 dự thi.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & thời đại