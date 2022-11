Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An dự lễ khánh thành Nhà máy may mặc Nakano Việt Nam

Về phía Công ty TNHH may mặc Nakano Việt Nam có ông Kenji Nakano - Giám đốc Công ty TNHH may mặc Nakano Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ

Giám đốc Công ty TNHH may mặc Nakano Việt Nam Kenji Nakano cho biết, công ty đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, tuy nhiên với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ chính quyền Nghệ An, đến nay, công ty đã được khánh thành và đi vào vận hành

Dự án may mặc Nakano Việt Nam do Công ty TNHH Nakano Apparel (Nhật Bản) đầu tư tại Khu công nghiệp WHA, thuộc Khu kinh tế (KKT) Đông Nam, tỉnh Nghệ An. Dự án may mặc Nakano Việt Nam tại Khu công nghiệp (KCN) WHA được Ban Quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/7/2021, diện tích đất sử dụng 0,6 ha, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Đây là dự án chuyên sản xuất đồ may mặc xuất khẩu, với công suất thiết kế 30.000 - 50.000 sản phẩm/tháng, sử dụng khoảng 300 lao động; là một trong những dự án mà tỉnh Nghệ An mời gọi đầu tư.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ niềm vui chung với Ban Lãnh đạo, các cộng sự và toàn thể người lao động Nhà máy may mặc Nakano Việt Nam trong Lễ khánh thành Nhà máy tại KCN WHA, tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc di chuyển của Lãnh đạo Công ty cùng với việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan gặp nhiều khó khăn nhưng sau gần 16 tháng kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 10 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, Dự án đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt đúng tiến độ, và hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây để chứng kiến Lễ Khánh thành Nhà máy và đi vào hoạt động.” Điều đó một lần nữa cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đối với Nghệ An cũng như tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội đầu tư vào tỉnh đã có sức hấp dẫn, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài nói chung, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng.

Nhà máy may Nakano chuyên sản xuất đồ may mặc xuất khẩu, với công suất thiết kế 30.000 - 50.000 sản phẩm/tháng

Đặc biệt, sự kiện Khánh thành Nhà máy may Nakano tiếp tục minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của tỉnh Nghệ An; trong thời gian qua đã đồng hành, nỗ lực trong công tác thu hút, hỗ trợ đầu tư; không ngừng đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án đã đầu tư, để tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến “Thuận lợi – An toàn – Tin cậy” của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tham quan nghe giới thiệu về quy trình hoạt động của Nhà máy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, Dự án may mặc Nakano Việt Nam đi vào hoạt động sẽ đóng góp thiết thực vào phát triển nền công nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho các lao động tại địa phương, cũng như tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản lý chuyên nghiệp của các doanh nghiệp Nhật Bản. Công ty TNHH may mặc Nakano Việt Nam sẽ luôn chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và quy định của tỉnh; thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động và nghĩa vụ với nhà nước. Đồng thời, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định; tạo nên môi trường, điều kiện làm việc tích cực và tiến bộ cho 300 cán bộ, người lao động của Công ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tham quan phòng điều hành và phòng cắt may sản phẩm của công ty

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, hoàn thành xây dựng, lắp đặt để khánh thành Nhà máy ngày hôm nay. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh, Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An tiếp tục phối hợp, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho Dự án may mặc Nakano Việt Nam trong quá trình vận hành, kinh doanh; luôn xác định đồng hành với doanh nghiệp và xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của chính quyền tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn