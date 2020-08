Phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật cùng vợ nhiễm Covid-19 ở khu cách ly

Ông C. cùng gia đình đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà

Ngày 19/8, Trung tâm Y tế TP. Đông Hà cho biết, đã có báo cáo việc chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế liên quan đến cán bộ thuộc diện thành phố quản lý.

Theo đó, ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND phường 5, TP. Đông Hà) thuộc diện F1 của ca bệnh Covid-19, vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà từ ngày 6/8.

Vào lúc 19h30 ngày 15/8, một người quen biết với ông C. đã mua bánh kem sinh nhật gửi vào khu cách ly cho ông này. Tiếp đến, ông C. gọi vợ là BN904 đang được cách ly đặc biệt tại trung tâm để chụp ảnh, ghi hình. BN904 sau đó lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình.

Ông H.V.C biện minh rằng, BN904 đã chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Việc đăng các hình ảnh sinh nhật lên Facebook là do người con của ông này lấy điện thoại đăng.

Phát hiện sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp vào gặp và yêu cầu ông C. thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP. Đông Hà, gia đình ông C. được đưa vào cách ly trong đêm 6/8. Sau đó vợ ông C. được công bố là bệnh nhân nhiễm Covid-19 nên được cách ly ở khu vực khác; còn ông C. và 2 con vẫn âm tính. Tuy nhiên, vào 19h30 ngày 16/8, ông C. vẫn thản nhiên đem đồ ăn qua cho BN904 và bị nhân viên y tế phát hiện, nhắc nhở.

Được biết, BN904 nhiễm Covid-19 từng nằm viện và là F1 của các ca bệnh số 750, 833 và 861. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị có 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong; xác định có hơn 1.000 trường hợp F1 và 2121 F2 của những bệnh nhân này.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong toả 7 địa điểm là nơi ở, làm việc, điều trị của các ca bệnh. Đồng thời, đang cách ly tập trung 412 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.462 trường hợp.

