Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn

Đồng chí Cao Thị Hiền chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn.

Thăm, chúc tết các đơn vị BCH Quân sự huyện, Công an huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền vui mừng vì trong năm qua 2 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng thời mong muốn trong năm mới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý, các đơn vị ứng trực đủ quân số, chủ động trước mọi tình hình để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tặng quà Công an huyện Nghĩa Đàn.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 đóng chân tại xã Nghĩa Đức, đồng chí Cao Thị Hiền biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cơ sở trong việc quản lý học viên, tư vấn tâm lý, giáo dục, dạy nghề. Đồng chí đề nghị Cơ sở tiếp tục động viên học viên vui xuân đón tết, rèn luyện tốt để sớm về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Tặng quà Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1.

Trao 40 suất quà tết cho hộ nghèo của xã Nghĩa Đức, đồng chí Cao Thị Hiền chúc các gia đình có một cái tết vui tươi, đầm ấm, cố gắng lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế sớm vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng qùa cho các hộ nghèo xã Nghĩa Đức.

Tại đây, đồng chi cũng trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo là ông Nguyễn Văn Minh, xóm Nung, ông Ngô Trung Bình, xóm Hưng Thắng, xã Nghĩa Đức. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Đ/c Cao Thị Hiền trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết ở xã Nghĩa Đức.

Đ/c Cao Thị Hiền tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Công Lập.

Dịp này, đồng chí Cao Thị Hiền đến thăm chúc tết, tặng quà ông Lê Phước Huẩn, cán bộ tiền khởi nghĩa, 72 năm tuổi Đảng ở khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, ông Vi Văn Định, nguyên ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn, thương binh 1/4 Nguyễn Công Lập, sinh năm 1954 ở xóm U xã Nghĩa Thắng, gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế trang trại, nuôi dạy con giỏi.

