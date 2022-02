Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò

Thăm và chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm, nhất là qua hơn hai năm vất vả trong phòng, chống dịch COVID-19. Những kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, nhân viên trung tâm sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả trong phòng, chống bệnh tật, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, y tế Trung tâm.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đông Âu. Bệnh viện Đa khoa Đông Âu có quy mô 100 giường bệnh và số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế khá lớn. Hàng năm, bình quân Bệnh viện khám cho khoảng 50 ngàn lượt người. Trong hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 biễn biến phức tạp nên số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện giảm đáng kể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đông Âu nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chia sẻ với những khó khăn của một đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong suốt 13 năm hoạt động. Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc Bệnh viện ngày càng khẳng định được thương hiệu, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh nhân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tại Thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn đã đến chúc mừng y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An và Trung tâm Y tế Thị xã. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn, sự hy sinh vượt qua gian khó của đội ngũ thầy thuốc của 2 đơn vị trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An đã chia sẻ, điều động nguồn nhân lực tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID - 19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 trong hơn 6 tháng qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế TX Cửa Lò nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chia sẻ những khó khăn của Trung tâm Y tế Cửa Lò là vừa khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa huy động nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, y đức của người cán bộ y tế đơn vị sẽ giúp nhân dân được thụ hưởng sự chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn