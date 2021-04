Phát ngôn của tân Chủ tịch nước, Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông sẽ ưu tiên phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ngoài ra, Chính phủ sẽ chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.