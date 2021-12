Phát lệnh truy nã Nguyễn Quốc Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH ôtô Huy Thắng

Quá trình điều tra vụ án xác định Nguyễn Quốc Huy có hành vi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH ô tô Huy Thắng ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê xe của các cá nhân để nhận tài sản là xe ô tô. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Quốc Huy đã không thực hiện kinh doanh theo thỏa thuận mà đem thế chấp, sau đó bỏ đi khỏi nơi cư trú và địa điểm kinh doanh; cắt liên lạc với các cá nhân, đóng trang web, bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của Nguyễn Quốc Huy đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiêm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 BLHS. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Huy, tuy nhiên bị can này đã trốn khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ. Ngày 13/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Quốc Huy để tiến hành truy bắt theo luật định.

Để phục vụ công tác truy bắt truy nã bị can và giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo tìm người bị truy nã có lại lịch như sau:

Họ tên: Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 25/9/1979 tại Tây Ninh; Tổng giám đốc Công ty TNHH Ô tô Huy Thắng. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 023950398 cấp ngày 14/3/2014 tại Công an TP. Hồ Chí Minh; quê quán tại Tây Ninh; HKTT: 211/12 đường Thống Nhất, Phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 211/12 đường Thống Nhất, Phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu bị can Nguyễn Quốc Huy ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Đồng thời đề nghị mọi người dân phát hiện tố giác, truy bắt đối tượng bị truy nã Nguyễn Quốc Huy và báo cho Cơ quan Công an gần nhất, hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10 (Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Phi Dũng, Điện thoại: 0909888835).

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân