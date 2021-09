Phát hiện người đàn ông ngoại quốc trồng cần sa trên tầng thượng

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 27/9, từ trình báo của người dân, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã tiến hành kiểm tra hành chính 1 căn nhà tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) do ông W.D.R (SN 1962) quốc tịch Australia cùng vợ là bà N.T.H.N (SN 1987) quốc tịch Việt Nam làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trong phòng vệ sinh tầng thượng của căn nhà có trồng 4 cây cần sa có chiều cao trung bình gần 1 mét.

Người đàn ông quốc tịch Australia bên cạnh số cây cần sa được phát hiện trên tầng thượng.

Qua làm việc, bước đầu ông W.D.R thừa nhận tự trồng cần sa trong nhà để sử dụng. Tiến hành thử test nhanh đối với ông W.D.R đã cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Mỹ An đã lập biên bản vụ việc và đang tiếp tục xác minh, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: baophapluat.vn