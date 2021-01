Phát hiện, gắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Cụ thể, vào lúc 10 giờ ngày 29/1, tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành phá chuyên án, bắt đối tượng Bùi Đình Quốc (SN 1985) trú tại xóm Bùi Xa, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Đối tượng Bùi Đình Quốc bị bắt giữ cùng 3 cá thể tê tê còn sống

Tang vật thu giữ gồm: 3 cá thể tê tê còn sống có tổng trọng lượng 15,6 kg, 1 xe môtô BKS 38M1-121.17 và 1 điện thoại di động.

Phòng Cảnh sát Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và chuyển cho Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vi Đình Quyết và tang vật.

Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 27/1/2021, Công an xã Châu Hoàn phối hợp Công an huyện Quỳ Châu tiến hành kiểm tra xe mô tô do Vi Đình Quyết, sinh năm 1995, trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu) điều khiển, phát hiện phía trước giá chở hàng có 3 cá thể động vật hoang dã (nghi là chồn bạc má) không có giấy tờ hợp pháp.

Đối tượng đã được chuyển giao cho Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An