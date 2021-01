Phát hiện 8 nam, nữ "bay lắc" trong quán karaoke dương tính với ma túy

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên, kiểm tra phát hiện bắt quả tang 8 đối tượng đang trong phòng Karaoke dương tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 0 giờ 55 phút sáng cùng ngày, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Sam, trên đường Hà Hoàng Hổ, phường Đông Xuyên.

Phát hiện 8 nam, nữ có biểu hiện sử dụng ma túy trong phòng 301 cùng tang vật

Tang vật tại phòng hát 301

Tổ công tác phát hiện tại phòng 301 của quán có 8 đối tượng (5 nam, 3 nữ) độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi, trú tại các huyện Châu Phú, Chợ Mới, thành phố Long Xuyên (An Giang) và thành phố Cần Thơ, có biểu hiện đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, lập biên bản thu giữ trong phòng một dĩa sứ chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng, nghi là chất ma túy cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác tiến hành đưa 8 đối tượng cùng 3 nhân viên phục vụ của quán về Công an phường làm việc.

Qua test nhanh 11 đối tượng có mặt tại hiện trường vụ việc thì phát hiện 8 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí