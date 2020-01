Phản hồi vụ “bất thường tại một số công trình thiết yếu ở Nghệ An”: UBND huyện Nghi Lộc báo cáo sai sự thật

Mặc dù công trình mới thi công nhưng UBND huyện Nghi Lộc lại báo cáo đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngày 13/12/2019, Báo PLVN có bài viết: “Bất thường tại một số công trình thiết yếu ở Nghệ An” phản ánh nội dung: Ngày 20/5/2019, Sở NN&PTNT Nghệ An có Báo cáo số 1378 CV.SNN – PTNN gửi UBND tỉnh về việc năm 2018, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Thực hiện thông báo Kết luận số 150 TB/UBND ngày 15/3/2019 của Phó Chủ tịch tỉnh, Sở đã có Công văn số 908/SNN – CCTL ngày 03/4/2019 thành lập đoàn liên ngành (Sở NN&PTNN, Sở Tài chính, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh) phối hợp UBND các huyện, TP, thị xã và các đơn vị kiểm tra các hạng mục công trình thiết yếu trước mùa mưa bão. Sau khi xem xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tại Tờ trình số 47, Sở NN&PTNT đề xuất hỗ trợ tu sửa 147 hạng mục với 156,03 tỷ đồng.

Căn cứ vào đề nghị này, ngày 18/7/2019, UBND Nghệ An có Quyết định 2713/QĐ – UBND giải quyết kinh phí sửa chữa 93 công trình thiết yếu trước mùa mưa lũ 2019, trích từ nguồn ngân sách dự phòng tỉnh với tổng số tiền hơn 38 tỷ, giao UBND các huyện, thị xã, TP Vinh và một số đơn vị quản lý các công trình thuỷ lợi làm chủ đầu tư. Giao Sở Tài chính làm thủ tục cấp phát và quản lý nguồn kinh phí theo chế độ hiện hành, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng chế độ và hiệu quả.

Là các công trình cấp bách cần khắc phục, để người dân an tâm hơn trước mùa mưa bão nhưng cuối năm 2019, việc sửa chữa, xây mới những công trình này vẫn chưa được triển khai.

Ngoài ra, một số công trình chưa hư hỏng vẫn được phê duyệt đầu tư. Theo biên bản thẩm định của đoàn liên ngành, Công trình Cầu Tràn Đồng xóm 15B xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc có hiện trạng mưa lớn gây sạt lở, đổ sập, đề nghị biện pháp khắc phục sửa chữa lại. Công trình này đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư sửa chữa với giá trị 300 triệu theo đề nghị của Sở NN&PTNT.

Chị Nguyễn Thị Sắc (xóm 15B, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc) cho biết: “Tại khu vực đồng xóm 15B có tràn khe Ổi, hay còn gọi là Tràn Đồng xóm 15B, nếu cấp trên mà cho thì nên làm lan can cầu qua chợ vì chỗ đó học sinh đi học qua lại nhiều mà đã có người rớt cầu chết do không có lan can, còn về mùa mưa lụt thì chúng tôi không đi làm đồng nên việc đầu tư là không cần thiết” .

Tuy nhiên, thay vì việc ghi nhận những phản ánh, ngày 16/12/2019, UBND huyện Nghi Lộc đã có Báo cáo số 3931 không đúng thực tế. UBND Nghi Lộc cho rằng: Qua kiểm tra thực tế thì hình ảnh cầu tràn đồng mà báo nêu đang sử dụng bình thường. Còn Tràn Đồng xóm 15B xã Nghi Kiều đang được đầu tư, sửa chữa là ở vị trí khác. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng”.

Trong ngày 16/12/2019 có mặt tại xã Nghi Kiều, ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch xã Nghi Kiều cho biết: “Công trình thiết yếu trên địa bàn xã mới thi công được gần 10 ngày, công trình này nằm tại khu vực đồng xóm 15A và xóm 13B không liên quan đến đồng xóm 15B”.

Cán bộ phụ trách địa chính, thuỷ lợi xã Nghi Kiều xác nhận: “Cái tên ban đầu họ về lấy không biết họ sai hay mình sai, nhưng ra Quyết định sai tên. Khi phát hiện sai thì tôi có báo, nhưng họ bảo nếu đổi tên thì sẽ bị cắt”.

Bên cạnh đó, trong Báo cáo số 1278 ngày 13/12 của UBND xã Nghi Kiều gửi UBND huyện Nghi Lộc, công trình ách yếu tại địa phương này không có tên “Tràn Cầu Đồng xóm 15B”.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam