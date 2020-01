Nghệ An: Công an điều tra các đối tượng côn đồ xông vào nhà đánh gục gia chủ

Ngày 7/1, thiếu tá Lê Văn Sơn, trưởng Công an phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của ông Trịnh Minh Tấn (SN 1959, trú tại P. Trường Thi) về vụ việc bị người lạ vào nhà hành hung. Hiện tại, Công an phường đã lập hồ sơ và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Camera an ninh ghi lại cảnh 3 đối tượng. Clip: Nạn nhân cung cấp

Theo đơn ông Tấn, khoảng 15h ngày 1/1, khi ông đang cùng vợ ở tại nhà mình thì bất ngờ có 3 đối tượng "bặm trợn" tự ý xông vào nhà chửi bới, đe dọa. Lúc này, ông Tấn đã rất bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện với các đối tượng. Đồng thời, ông Tấn yêu cầu các đối tượng ra khỏi nhà. Bất ngờ, hai trong ba đối tượng lao vào hành hung ông Tấn.

3 đối tượng bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Sau khi hành hung gia chủ xong, các đối tượng lên xe bỏ đi. Ngay sau đó, ông Tấn đã phải nhập viện để điều trị. Đồng thời, gia đình cũng trình báo lên công an phường Trường Thi về vụ việc.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng cung cấp đầy đủ hình ảnh qua camera an ninh ghi lại cho cơ quan công an để làm tài liệu điều tra.

Ông Tấn phải nhập viện điều trị

Ông Tấn cho biết thêm, những ngày gần đây ông luôn bị một số đối tượng khác theo dõi và đe dọa tiếp tục hành hung nếu không làm theo yêu cầu.

Được biết, trước đây ông Tấn có mâu thuẫn làm ăn kinh tế với ông N.V.U (trú tại TP.Vinh) vẫn chưa đi đến được thống nhất giải quyết.

Hiện tại, Công an phường Trường Thi (TP.Vinh) đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: Báo Tổ quốc